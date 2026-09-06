Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Mario Lemina için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, geçtiğimiz cuma günü oynanan maçta sakatlanıp oyuna devam edemeyen iki isim Victor Osimhen ve Mario Lemina hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

Galatasaray, sosyal medya üzerinden Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina için açıklamada bulundu.

Kulüpte yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Her iki oyuncunun da hafta içi oynanacak Sporting Lizbon maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.