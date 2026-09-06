Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndek ilk maçı olan Sporting karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor

Şampiyonlar Ligi serüvenine Portekiz deplasmanındaki Sporting sınavıyla başlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son idmanda; dinamik ısınma ve pas drilleriyle birlikte çift kale maç çalışması da yapıldı.