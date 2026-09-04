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Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte nefes kesen maçta yaşananlar…

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Batrakov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı önünden şutunda kaleci Deniz Dilmen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük buluştuğu topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.

16. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi: 0-1.

27. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Batrakov'a indirdi. Rus oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Başakşehirli oyunculara geçti. Bu sırada Umut Güneş topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken Sara'ya çarparak kaleye yönelen top direk dibinden auta çıktı.

43. dakikada Operi'nin ara pasıyla topla buluşan Kemen, Sanchez'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 2

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortaladı. Altıpas gerisinde bulunan Sane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60. dakikada Umut Güneş'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skov Olsen'in vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanatta kafayla vuran Kharebashvili, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Ceza sahası sol çaprazında topa doğru hareketlenen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesinde yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Leao'nun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktası gerisinde bulunan Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası sol çaprazındaki Jakobs ile verkaç yaptıktan sonra altıpas gerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.

75. dakikada Skov Olsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kharebashvili'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Başakşehir, yeniden beraberliği yakaladı. Skov Olsen'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı ters kafa vuruşunda kendi ağlarını havalandırdı: 2-2.

79. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından şut çeken Umut Bozok, Sara'dan dönen topa dokunmak isterken Leao'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

83. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde bulunan Sanchez'in kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.

90. dakikada Galatasaray, skoru 3-2 yaptı. Ceza yayı içinde frikik kullanan Sara, kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-3.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 3

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanına averajla lider geldi.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen, 11'i ile başladı.

Konuk takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga, görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değiştirdi.

Göztepe karşılaşmasında ısınmada sakatlandığı için yedeğe çekilen kaleci Uğurcan Çakır, ilk 11'e dönerken Jankat, yedek kulübesine geçti.

Buruk, Göztepe müsabakasında sakatlık yaşayan kaptan Abdülkerim ile Barış Alper'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşması öncesindeki bu maçta yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sane ile Batrakov'u sahaya sürdü.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 4

LEMINA STOPERDE

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek beklettiği müsabakada sol stoperde Lemina'ya görev verdi.

Buruk, yeni transfer edilen ve henüz takımla antrenmana çıkmayan stoper El Chadaille Bitshiabu ile genç Arda Ünyay'ı kadroya almadı. Göztepe müsabakasında sakatlanan Abdülkerim'i riske atmayan Buruk, stoperde Davinson Sanchez-Mario Lemina ikilisini tercih etti.

BATRAKOV İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, İstanbul Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 5

YENİ TRANSFERLER DENİZ VE LEAO KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Deniz Gül ile Rafael Leao, ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekiz'in Porto takımından kadrosuna kattığı milli santrfor Deniz ile İtalya temsilcisi Milan'dan aldığı Portekizli kanat oyuncusu Leao, turuncu-lacivertliler karşısında yedeklerde forma şansı bekledi.

SAKATLANAN SİNGO KADRODA YOK

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Dünya Kupası'ndan sakat dönen ve henüz resmi maça çıkamayan Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 6

EMİN BAYRAM, ALTYAPISINDA ÇIKTIĞI TAKIMA KARŞI

İstanbul Başakşehir'in Belçika'nın Westerlo takımından transfer ettiği Emin Bayram, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı forma giydi.

Emin, Galatasaray'dan 2023'te kiralık, 2024'te ise bonservisiyle gittiği Westorla'dan bu sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer oldu. 23 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray - 7

EV SAHİBİ EKİPTE 2 DEĞİŞİKLİK

İstanbul Başakşehir'de Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Ev sahibi takım, Galatasaray karşısına Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi, Andreas Skov Olsen, Oliver Kemen, Jakub Kaluzinski, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov 11'i ile çıktı.

Turuncu-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Umut Bozok, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Davie Selke, Ousseynou Ba, Bertuğ Yıldırım, Berkay Özcan, Saba Kharebashvili, Michal Karbownik yer aldı.

Teknik direktör Nuri Şahin, sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer'in yerine Deniz'e kaleyi teslim etti. Şahin, Kasımpaşa karşısında 11'de oynattığı Umut Bozok'u yedeğe çekerken, yerine Kaluzinski'yi görevlendirdi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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