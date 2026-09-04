Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte nefes kesen maçta yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada Batrakov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı önünden şutunda kaleci Deniz Dilmen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük buluştuğu topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.
16. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi: 0-1.
27. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Batrakov'a indirdi. Rus oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Başakşehirli oyunculara geçti. Bu sırada Umut Güneş topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken Sara'ya çarparak kaleye yönelen top direk dibinden auta çıktı.
43. dakikada Operi'nin ara pasıyla topla buluşan Kemen, Sanchez'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
(İKİNCİ YARI)
53. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortaladı. Altıpas gerisinde bulunan Sane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Umut Güneş'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skov Olsen'in vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanatta kafayla vuran Kharebashvili, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Ceza sahası sol çaprazında topa doğru hareketlenen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesinde yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Leao'nun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktası gerisinde bulunan Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası sol çaprazındaki Jakobs ile verkaç yaptıktan sonra altıpas gerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.
75. dakikada Skov Olsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kharebashvili'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Başakşehir, yeniden beraberliği yakaladı. Skov Olsen'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı ters kafa vuruşunda kendi ağlarını havalandırdı: 2-2.
79. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından şut çeken Umut Bozok, Sara'dan dönen topa dokunmak isterken Leao'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
83. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde bulunan Sanchez'in kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.
90. dakikada Galatasaray, skoru 3-2 yaptı. Ceza yayı içinde frikik kullanan Sara, kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-3.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı.