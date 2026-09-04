Gol düellosunda son söz Aslan'ın! Başakşehir 2-3 Galatasaray

MAÇTAN NOTLAR Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Süper Lig'de ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanına averajla lider geldi. Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen, 11'i ile başladı. Konuk takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga, görev bekledi. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değiştirdi. Göztepe karşılaşmasında ısınmada sakatlandığı için yedeğe çekilen kaleci Uğurcan Çakır, ilk 11'e dönerken Jankat, yedek kulübesine geçti. Buruk, Göztepe müsabakasında sakatlık yaşayan kaptan Abdülkerim ile Barış Alper'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşması öncesindeki bu maçta yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sane ile Batrakov'u sahaya sürdü.

LEMINA STOPERDE Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek beklettiği müsabakada sol stoperde Lemina'ya görev verdi. Buruk, yeni transfer edilen ve henüz takımla antrenmana çıkmayan stoper El Chadaille Bitshiabu ile genç Arda Ünyay'ı kadroya almadı. Göztepe müsabakasında sakatlanan Abdülkerim'i riske atmayan Buruk, stoperde Davinson Sanchez-Mario Lemina ikilisini tercih etti. BATRAKOV İLK KEZ 11'DE Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, İstanbul Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.