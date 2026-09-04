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Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması

Galatasaray'ın Senegalli yıldız sol beki Ismail Jakobs, Alman podcast yayıncısı Florian Malburg'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki sol bek, Trendyol Süper Lig, Okan Buruk ve kendi performansı hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Senegalli yıldız sol beki Ismail Jakobs, Alman podcast yayıncısı Florian Malburg'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki sol bek, Trendyol Süper Lig, Okan Buruk ve kendi performansı hakkında konuştu.

Sarı-kırmızılıların Deneyimli sol beki Jakobs'un açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması - 1

"İLK YIL ZOR GEÇTİ"

"Galatasaray'da ilk yılımda o kadar sorunsuz geçmedi, gerçekten çok fazla sakatlık yaşadım. Zor oldu benim için. İkinci şampiyonluk benim için daha özeldi, kendimi gösterebildim. Tüm yıl formdaydım, kendimi gösterdim."

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması - 2

BAYERN MÜNİH BENZETMESİ

"Türkiye Ligi harika! Son yıllarda Türkiye'ye hangi büyük yıldızların gittiğini ve zaten var olan taraftar kültürünü düşündüğünüzde, bunun çok ama çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu sene lig çok daha zorlu geçecek. Bu yüzden Bayern Münih gibi bir konumda değiliz"

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması - 3

OKAN BURUK HAKKINDA

"Okan Buruk, bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman 'adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı', diye farkına varacak. O zaman antrenör olarak mutlaka bir efsane olacak!"

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması - 4

"HENÜZ O STATÜDE DEĞİL"

"Fatih Terim'e inanılmaz derecede büyük bir saygı hem taraftarlar, hem ülkede hemde kulüpte duyuluyor. Ve o yüzden de böyle bir efsane statüsüne sahip. Okan Buruk ise hala aktif olarak görevde. Bu yüzden de tüm o iniş çıkışları hala yaşıyor. Bu yüzden bence şu an için o statüye sahip değil." şeklinde sözlerini noktaladı.

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