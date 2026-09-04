"Okan Buruk, bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman 'adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı', diye farkına varacak. O zaman antrenör olarak mutlaka bir efsane olacak!"

"HENÜZ O STATÜDE DEĞİL"

"Fatih Terim'e inanılmaz derecede büyük bir saygı hem taraftarlar, hem ülkede hemde kulüpte duyuluyor. Ve o yüzden de böyle bir efsane statüsüne sahip. Okan Buruk ise hala aktif olarak görevde. Bu yüzden de tüm o iniş çıkışları hala yaşıyor. Bu yüzden bence şu an için o statüye sahip değil." şeklinde sözlerini noktaladı.