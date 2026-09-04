Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs'tan Okan Buruk-Fatih Terim kıyaslaması
Galatasaray'ın Senegalli yıldız sol beki Ismail Jakobs, Alman podcast yayıncısı Florian Malburg'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki sol bek, Trendyol Süper Lig, Okan Buruk ve kendi performansı hakkında konuştu.
Galatasaray'ın Senegalli yıldız sol beki Ismail Jakobs, Alman podcast yayıncısı Florian Malburg'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki sol bek, Trendyol Süper Lig, Okan Buruk ve kendi performansı hakkında konuştu.
Sarı-kırmızılıların Deneyimli sol beki Jakobs'un açıklamaları şu şekilde:
"İLK YIL ZOR GEÇTİ"
"Galatasaray'da ilk yılımda o kadar sorunsuz geçmedi, gerçekten çok fazla sakatlık yaşadım. Zor oldu benim için. İkinci şampiyonluk benim için daha özeldi, kendimi gösterebildim. Tüm yıl formdaydım, kendimi gösterdim."
BAYERN MÜNİH BENZETMESİ
"Türkiye Ligi harika! Son yıllarda Türkiye'ye hangi büyük yıldızların gittiğini ve zaten var olan taraftar kültürünü düşündüğünüzde, bunun çok ama çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu sene lig çok daha zorlu geçecek. Bu yüzden Bayern Münih gibi bir konumda değiliz"