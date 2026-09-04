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Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati

Istanbul Başaksehir ile Galatasaray Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Kadir Sağlam tarafından yönetilecek Istanbul Basaksehir-Galatasaray maçı, Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Istanbul Basaksehir-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 4 Eylül Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 1

4. hafta açılış karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yaparken 4. hakemlik görevini Fatih Tokail üstlenecek.

Ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maç sonunda elde ettiği 4 puanla 9. sırada yer aldı.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 2

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 3

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir:
Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Selke

Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen

Muhtemel 11'ler ve maç öncesi bilgiler, karşılaşmaya ilişkin yayımlanan kadro tahminlerine dayanıyor.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 4

GALATASARAY'DAN 3 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezona etkili bir hücum performansıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen 5, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara ise birer kez kaydetti.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 5

OSİMHEN YİNE HÜCUMUN MERKEZİNDE

Süper Lig'deki ilk 3 karşılaşmada 5 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanındaki en önemli hücum silahı olacak.
Nijeryalı yıldız, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer, Göztepe maçında ise bir gol kaydetti. Osimhen, son 15 lig maçında da 17 kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 6

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇI BEKLİYOR

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leão ve Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi hâlinde sarı-kırmızılı formayla ilk karşılaşmalarına çıkacak.

Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rafael Leão ile Porto'dan 10 milyon euro karşılığında kadroya katılan Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takıma son olarak katılan Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun ise mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 7

OKAN BURUK'UN BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Başakşehir ile ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Galatasaray ayrıca Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 8

SÜPER LİG'DE 37. KARŞILAŞMA

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 müsabakanın 21'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 65, turuncu-lacivertli takım ise 39 gol kaydetti.

Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 18 lig maçının 10'unu Galatasaray, 5'ini ev sahibi ekip kazandı. Üç karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri ve maç saati - 9

SON 8 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP

Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı son 8 Süper Lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar aynı zamanda rakibine deplasmanda oynadığı son 8 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan geçen sezon oynanan mücadeleyi de Galatasaray 2-1 kazandı.

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