Galatasaray deplasmanda Başakşehir virajında! İşte maçın ilk 11'leri
İstanbul Başaksehir ile Galatasaray Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Kadir Sağlam tarafından yönetilecek İstanbul Başaksehir-Galatasaray maçı, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul Başaksehir-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 4 Eylül Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
4. haftanın açılış karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yaparken 4. hakemlik görevini Fatih Tokail üstlenecek.
Ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maç sonunda elde ettiği 4 puanla 9. sırada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LERİ
Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen
GALATASARAY'DAN 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de sezona etkili bir hücum performansıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Galatasaray'ın gollerinin 5'ini Victor Osimhen, birer tanesini ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara kaydetti.