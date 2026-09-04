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Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray

İstanbul Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Kadir Sağlam'ın yönettiği mücadele, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr'de.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor.

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 1

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LERİ

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 2

GALATASARAY'DAN 3 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezona etkili bir hücum performansıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Galatasaray'ın gollerinin 5'ini Victor Osimhen, birer tanesini ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara kaydetti.

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 3

OSİMHEN YİNE HÜCUMUN MERKEZİNDE

Süper Lig'deki ilk 3 karşılaşmada 5 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanındaki en önemli hücum silahı olacak.
Nijeryalı yıldız, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer, Göztepe maçında ise bir gol kaydetti. Osimhen, son 15 lig maçında da 17 kez fileleri havalandırdı.

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 4

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇI BEKLİYOR

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leão ve Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi hâlinde sarı-kırmızılı formayla ilk karşılaşmalarına çıkacak.

Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rafael Leão ile Porto'dan 10 milyon euro karşılığında kadroya katılan Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takıma son olarak katılan Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun ise mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 5

OKAN BURUK'UN BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Başakşehir ile ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Galatasaray ayrıca Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 6

SÜPER LİG'DE 37. KARŞILAŞMA

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 müsabakanın 21'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 65, turuncu-lacivertli takım ise 39 gol kaydetti.

Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 18 lig maçının 10'unu Galatasaray, 5'ini ev sahibi ekip kazandı. Üç karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray - 7

SON 8 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP

Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı son 8 Süper Lig karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar aynı zamanda rakibine deplasmanda oynadığı son 8 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan geçen sezon oynanan mücadeleyi de Galatasaray 2-1 kazandı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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