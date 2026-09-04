Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor.

GALATASARAY'DAN 3 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezona etkili bir hücum performansıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Galatasaray'ın gollerinin 5'ini Victor Osimhen, birer tanesini ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara kaydetti.