Canlı anlatım: Başakşehir - Galatasaray
İstanbul Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Kadir Sağlam'ın yönettiği mücadele, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr'de.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LERİ
Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen
GALATASARAY'DAN 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de sezona etkili bir hücum performansıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Galatasaray'ın gollerinin 5'ini Victor Osimhen, birer tanesini ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara kaydetti.