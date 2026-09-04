Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri: Osimhen ve Sane sahnede! Yeni transferler forma bekliyor
Istanbul Başaksehir ile Galatasaray Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Kadir Sağlam tarafından yönetilecek Istanbul Başaksehir-Galatasaray maçı, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Istanbul Başaksehir-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 4 Eylül Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
4. haftanın açılış karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yaparken 4. hakemlik görevini Fatih Tokail üstlenecek.
Ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maç sonunda elde ettiği 4 puanla 9. sırada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir:
Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Selke
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen
Muhtemel 11'ler ve maç öncesi bilgiler, karşılaşmaya ilişkin yayımlanan kadro tahminlerine dayanıyor.
GALATASARAY'DAN 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de sezona etkili bir hücum performansıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Galatasaray'ın gollerinin 5'ini Victor Osimhen, birer tanesini ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara kaydetti.