Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, savunma hattı için Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu ve ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, bu kez savunma hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı.

SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE Özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek sol ayaklı bir stoper arayan Galatasaray, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray El Chadaille Bitshiabu ile anlaşma sağladı (ahaber.com.tr) KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, genç yıldız oyuncuyu sabahın ilk saatlerinde KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İSTANBUL'A GELMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK Bitshiabu'nun bugün İstanbul'a gelmek üzere yola çıkması ve sağlık kontrolü sonrası kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak imzayı atması bekleniyor.