Galatasaray'dan bir bomba daha! Defansa Fransız genç yıldız: El Chadaille Bitshiabu
Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, savunma hattı için Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu ve ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, bu kez savunma hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı.
SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE
Özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek sol ayaklı bir stoper arayan Galatasaray, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, genç yıldız oyuncuyu sabahın ilk saatlerinde KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL'A GELMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK
Bitshiabu'nun bugün İstanbul'a gelmek üzere yola çıkması ve sağlık kontrolü sonrası kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak imzayı atması bekleniyor.
15 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
PSG alt yapısından yetişen ve 2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'in yolunu tutan Bitshiabu, Alman kulübünde 48 maçta şans bulurken sahada yer aldığı 2403 dakikada 2 sarı kart gördü.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.