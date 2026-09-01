Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'da! İşte ilk sözleri: Sabırsızlıkla forma giymeyi bekliyorum

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı forveti buldu. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'da da görev yapan 22 yaşındaki Deniz Gül'ün transferi için hem oyuncu hem de Porto ile anlaşma sağladı.

Galatasaray yönetimi, haziran ayında da genç golcü için Portekiz ekibiyle temas kurmuş ancak talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler uzamıştı. Porto'nun beklentisinin sarı-kırmızılıların istediği seviyeye gelmesinin ardından transferde son pürüzler de giderildi.

Galatasaray'a transfer olan Deniz Gül ilk açıklamasında "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum. Taraftarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Onlara kavuşacağım anı iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray milli yıldız Deniz Gül ile anlaşma sağladı (AA)

MALİYETİ 11 MİLYON EURO

Galatasaray, Deniz Gül'ün bonservisi için Porto'ya 10 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performans ve belirli şartlara bağlı 1 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.

Böylece milli futbolcunun toplam bonservis maliyeti 11 milyon euroya kadar çıkabilecek. Porto ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir takıma transfer edilmesi halinde elde edilecek kârın yüzde 10'unu alacak.