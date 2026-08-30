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Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Rafael Leao’nun transferi için Milan ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Leao, 4 yıllık sözleşme kapsamında sezon başına net 10 milyon avro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için İtalya ekibi Milan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'a toplam 38 milyon avro sabit transfer bedeli ödeyecek.

MILAN'A 38 MİLYON AVRO ÖDENECEK

Galatasaraydan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları - 1

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 avro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir."

Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları - 2

SONRAKİ SATIŞ KÂRINDAN YÜZDE 20 PAY

Galatasaray, Rafael Leao'nun bir sonraki satışından kâr elde edilmesi durumunda bu tutarın yüzde 20'lik bölümünü Milan'a ödeyecek.

Kulübün açıklamasında, "Ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir." denildi.

Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları - 3

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları - 4

YILLIK 10 MİLYON AVRO GARANTİ ÜCRET

Galatasaray, Rafael Leao'ya sözleşme süresindeki her sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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