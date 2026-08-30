4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.