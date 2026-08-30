Rafael Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları
Galatasaray, Rafael Leao’nun transferi için Milan ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Leao, 4 yıllık sözleşme kapsamında sezon başına net 10 milyon avro garanti ücret kazanacak.
Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için İtalya ekibi Milan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'a toplam 38 milyon avro sabit transfer bedeli ödeyecek.
MILAN'A 38 MİLYON AVRO ÖDENECEK
Galatasaraydan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 avro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir."
SONRAKİ SATIŞ KÂRINDAN YÜZDE 20 PAY
Galatasaray, Rafael Leao'nun bir sonraki satışından kâr elde edilmesi durumunda bu tutarın yüzde 20'lik bölümünü Milan'a ödeyecek.
Kulübün açıklamasında, "Ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir." denildi.