Galatasaray Bitshiabu transferinin maliyetini açıkladı! İşte o rakamlar
Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El-Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fransız savunmacı için Alman ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken bu opsiyonun kullanılması tamamen Galatasaray'ın tercihine bağlı olacak.
Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El-Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Fransız savunmacının transferinin mali detaylarını da duyurdu.
2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bitshiabu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek. RB Leipzig'e geçici transfer için 2 milyon Euro ödenecek.
SATIN ALMA OPSİYONU 28 MİLYON EURO
Anlaşmada 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer aldı. Opsiyonun kullanılması tamamen Galatasaray'ın talebine bağlı olacak.
BITSHIABU'NUN MAAŞI BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüp, Bitshiabu'ya 2026-2027 sezonu için net 2 milyon Euro sabit ücret ödeneceğini de açıkladı.