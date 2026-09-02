Galatasaray Bitshiabu transferinin maliyetini açıkladı! İşte o rakamlar

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El-Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Fransız savunmacının transferinin mali detaylarını da duyurdu.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Bitshiabu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek. RB Leipzig'e geçici transfer için 2 milyon Euro ödenecek.