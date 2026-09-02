-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrıldı: Sözleşmesi feshedildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrıldı: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

2 SEZON ŞAMPİYON KADRODA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyon olan kadrolarda yer aldı.

İKİ FARKLI TAKIMA KİRALANMIŞTI

Şubat 2025'te İtalyan ekibi Roma'ya kiralanan Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezonu ise Hellas Verona'da tamamladı. Galatasaray'ın Avusturya kampına katılan Nelsson'un sözleşmesi bugün itibarıyla feshedildi.

Galatasaraydan bir bomba dahaGalatasaraydan bir bomba daha GALATASARAY'DAN BİR BOMBA DAHA

Galatasaray'dan bir bomba daha! Defansa Fransız genç yıldız: El Chadaille Bitshiabu
Sonraki Haber
Galatasaray'dan bir bomba daha! Defansa Fransız genç yıldız: El Chadaille Bitshiabu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın