Galatasaray'dan bir bomba daha! Defansa Fransız genç yıldız: El Chadaille Bitshiabu
Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, savunma hattı için Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu ile anlaştı. Genç savunmacının bugün İstanbul'a doğru yola çıkması ve 24 saat içinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, bu kez savunma hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı.
SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE
Özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek sol ayaklı bir stoper arayan Galatasaray, U23 kontenjanına uygun bir isim üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELİYOR
Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, genç savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.
İSTANBUL'A GELMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK
Bitshiabu'nun bugün İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmasının ve 24 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçmesinin planlandığı belirtildi. Kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmaması halinde transferin resmen duyurulması bekleniyor.
15 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
PSG alt yapısından yetişen ve 2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'in yolunu tutan Bitshiabu, Alman kulübünde 48 maçta şans bulurken sahada yer aldığı 2403 dakikada 2 sarı kart gördü.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.