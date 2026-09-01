Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, savunma hattı için Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu ile anlaştı. Genç savunmacının bugün İstanbul'a doğru yola çıkması ve 24 saat içinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, bu kez savunma hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı.

SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE Özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek sol ayaklı bir stoper arayan Galatasaray, U23 kontenjanına uygun bir isim üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Galatasaray El Chadaille Bitshiabu ile anlaşma sağladı (ahaber.com.tr) SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELİYOR Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, genç savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Florian Plettenberg'in paylaşımı (X) İSTANBUL'A GELMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK Bitshiabu'nun bugün İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmasının ve 24 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçmesinin planlandığı belirtildi. Kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmaması halinde transferin resmen duyurulması bekleniyor.