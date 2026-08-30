Arda Güler'e 4 dakika yetti! Real Madrid Malaga'yı farklı geçti

Real Madrid, LaLiga'nın 3. haftasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Madrid ekibinin gollerini Bellingham, Mbappe, Arda Güler ve Alfonso Herrero (Kendi kalesine) kaydetti. 87. dakikada oyuna giren Arda Güler, 90+1'de fileleri havalandırdı.