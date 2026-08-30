Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi

Son olarak Rafael Leao'yu renklerine bağlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi'nin ardından gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların rotasını İsviçre'ye çevirdiği belirtildi.

Sion formasıyla sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Winsley Boteli, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 20 yaşındaki İsviçreli santrforun transfer şartlarını görüşmek üzere Sion ile temas kurdu.

İsviçre temsilcisi, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'tan kiraladığı genç golcünün bonservisini yeni sezon öncesinde 3,5 milyon euro karşılığında almıştı.

10 MAÇTA 12 GOLE DOĞRUDAN KATKI 2026-27 sezonuna oldukça etkili başlayan Boteli, Konferans Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmada 7 gol ve 1 asist kaydetti. İsviçre Süper Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol, 1 asist üreten genç forvet, toplamda 10 karşılaşmada 10 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.