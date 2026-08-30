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Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Son olarak Rafael Leao'yu renklerine bağlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi'nin ardından gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların rotasını İsviçre'ye çevirdiği belirtildi.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 1

Sion formasıyla sezona dikkat çekici bir başlangıç yapan Winsley Boteli, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 2

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 20 yaşındaki İsviçreli santrforun transfer şartlarını görüşmek üzere Sion ile temas kurdu.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 3

İsviçre temsilcisi, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'tan kiraladığı genç golcünün bonservisini yeni sezon öncesinde 3,5 milyon euro karşılığında almıştı.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 4

10 MAÇTA 12 GOLE DOĞRUDAN KATKI

2026-27 sezonuna oldukça etkili başlayan Boteli, Konferans Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmada 7 gol ve 1 asist kaydetti. İsviçre Süper Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol, 1 asist üreten genç forvet, toplamda 10 karşılaşmada 10 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 5

SION İLE 4 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Winsley Boteli'nin Sion ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 6

Sarı-kırmızılıların Sion ile gerçekleştireceği görüşmelerin ardından transfer konusunda atılacak adımların netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Sezona fırtına gibi başladı: Winsley Boteli hamlesi 7
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