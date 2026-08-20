Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov! Transferin detayları belli oldu

4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK

Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağı ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını iddia edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO

Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği de iddialar arasında.