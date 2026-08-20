Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov! Transferin detayları belli oldu
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a gelecek Rus yıldızın sağlık kontrollerinin ardından 2031'e kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4 milyon Euro'nun üzerinde kazanacağı iddia edildi.
Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, genç 10 numarayı İstanbul'a getiriyor.
ASLAN'A İMZAYI ATACAK
Sarı-kırmızılılar Batrakov'u sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Rus basını Batrakov'un sözleşme detaylarını açıkladı.
4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK
Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağı ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını iddia edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO
Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği de iddialar arasında.