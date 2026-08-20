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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov! Transferin detayları belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov! Transferin detayları belli oldu

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a gelecek Rus yıldızın sağlık kontrollerinin ardından 2031'e kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4 milyon Euro'nun üzerinde kazanacağı iddia edildi.

Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, genç 10 numarayı İstanbul'a getiriyor.

ASLAN'A İMZAYI ATACAK

Sarı-kırmızılılar Batrakov'u sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Rus basını Batrakov'un sözleşme detaylarını açıkladı.

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov! Transferin detayları belli oldu - 1

4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK

Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağı ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını iddia edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO

Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği de iddialar arasında.

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov! Transferin detayları belli oldu - 2

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

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