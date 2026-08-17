Galatasaray'dan Sörloth atağı! Alternatifi bile hazır
Çorum FK beraberliğinin ardından transfer planlamasını değiştiren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için harekete geçti. Norveçli golcüden olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, 40 milyon euro talep eden İspanyol ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor
Çorum FK beraberliği Galatasaray'da transfer planlamasını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, forvet hattını güçlendirmek için Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u gündemine aldı.
SÖRLOTH OLUMLU YANIT VERDİ
Transfer dönemi boyunca forvet bölgesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Norveçli golcüyle temas kurdu. Görüşmede Sörloth'tan olumlu yanıt alındı.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu cephesindeki temasın ardından Atletico Madrid ile bonservis pazarlığına başladı.
ATLETICO MADRID 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Alexander Sörloth için görüşmeler sürerken Atletico Madrid bonservis talebini 40 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray yönetimi, İspanyol ekibiyle rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek de Sörloth transferine onay verdi.
Tarafların anlaşması halinde Norveçli forvetin önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
GEÇEN SEZON 20 GOL ATTI
30 yaşındaki Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. Norveçli santrfor bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı.
B PLANI PATRIK SCHICK
Galatasaray yönetimi, Sörloth görüşmelerinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeye karşı alternatif planını da hazırladı.
Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick için de görüşmeler yürütüyor. 30 yaşındaki Çek forvetin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın önceliği Sörloth transferini sonuçlandırmak olurken görüşmelerin seyrine göre Schick seçeneği devreye girecek.