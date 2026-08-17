Galatasaray'dan Sörloth atağı! Alternatifi bile hazır

ATLETICO MADRID 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Alexander Sörloth için görüşmeler sürerken Atletico Madrid bonservis talebini 40 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray yönetimi, İspanyol ekibiyle rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek de Sörloth transferine onay verdi.

Tarafların anlaşması halinde Norveçli forvetin önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

GEÇEN SEZON 20 GOL ATTI

30 yaşındaki Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. Norveçli santrfor bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı.