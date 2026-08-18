Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder
Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona ligin yeni ekibi Çorum FK karşısında yaşadığı sürpriz puan kaybıyla başladı. Taraftarın transferdeki sessizlik nedeniyle yönetime tepki göstermesinin ardından sarı-kırmızılı kurmaylar düğmeye bastı; dünyaca ünlü yıldızlar için temaslar hız kazandı.
Transferdeki büyük sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar transfer operasyonuna dair harekete geçti.
UEFA'ya kadroların verileceği 2 Eylül tarihine kadar en az 3 takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda dünya yıldızlarının ismi gündeme geldi.
Menajer George Gardi geçtiğimiz günlerde yöneticilerle yaptığı görüşmede İngiliz yıldız Marcus Rashford transferiyle alakalı bir fırsat olabileceği iletti.
Bunun üzerine konuyu gündemine alan yönetim, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından düğmeye bastı.
Bu transferde tam yetki verilen Gardi'nin hem Rashford'un menajeriyle hem de Manchester United kulübü ile temasa geçtiği belirlendi.