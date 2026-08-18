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Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona ligin yeni ekibi Çorum FK karşısında yaşadığı sürpriz puan kaybıyla başladı. Taraftarın transferdeki sessizlik nedeniyle yönetime tepki göstermesinin ardından sarı-kırmızılı kurmaylar düğmeye bastı; dünyaca ünlü yıldızlar için temaslar hız kazandı.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 1

Transferdeki büyük sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar transfer operasyonuna dair harekete geçti.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 2

UEFA'ya kadroların verileceği 2 Eylül tarihine kadar en az 3 takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda dünya yıldızlarının ismi gündeme geldi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 3

Menajer George Gardi geçtiğimiz günlerde yöneticilerle yaptığı görüşmede İngiliz yıldız Marcus Rashford transferiyle alakalı bir fırsat olabileceği iletti.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 4

Bunun üzerine konuyu gündemine alan yönetim, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından düğmeye bastı.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 5

Bu transferde tam yetki verilen Gardi'nin hem Rashford'un menajeriyle hem de Manchester United kulübü ile temasa geçtiği belirlendi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 6

İngiliz basınına göre 1 hafta öncesine kadar takımda kalması beklenen Rashford'ta yeniden ayrılık ihtimali belirmiş durumda.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 7

Galatasaray 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu öncelikle kiralık olarak kadroya katmak için girişimler yapacak.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 8

RAFAEL LEAO İÇİN YENİ HAMLE

Erzurum maçına kadar Aleksey Batrakov'u açıklamayı hedefleyen yönetim, asıl bombasını ise Rafael Leao ile patlatmak istiyor.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 9

Sarı-kırmızılıların transfer komitesi, bu hafta içinde İtalya'ya çıkarma yapacak ve Milan'la tekrar masaya oturacak. İtalyan ekibine Portekizli yıldız için 40 milyon euro önerilecek.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 10

ARTIK SICAK BAKIYOR
Galatasaray, bu teklifle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Ayrıca Portekizli oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 11

Gelen bilgilere göre; daha önce sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakmayan Leao, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olamayınca; karar değiştirdi ve yeşil ışık yaktı.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 12

Sarı-kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaşması halinde 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Leao'ya da 10 milyon euro bandında bir maaş verilecek.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 13

SAKATLIK YAŞADI
Leao, sezon öncesi hazırlıklarında uyluk bölgesinden sakatlık yaşadı ve tahmini olarak 24 Ağustos'ta sahalara geri dönecek.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 14

Sarı-kırmızılıların sağlık heyeti de oyuncunun raporlarını inceleyecek.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 15

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞA GEÇECEK
Galatasaray, Rafael Leao transferini gerçekleştirebilirse; kadroda da bir takım oyuncuların yerleri değişecek. Leao, asıl mevkii olan sol kanatta görev yapacak. Solda oynayan Barış Alper Yılmaz, sağ kanada geçecek. Sağ kanattaki Leroy Sane de 10 numarada konumlanacak.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 16

GÜNDEMDEKİ İSİM MALICK FOFANA

Galatasaray'ın Lyon forması giyen Malick Fofana için devreye girdiği ve transferde önemli bir hamle yaptığı öğrenildi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 17

ROMA'NIN TEKLİFİ: 40 MİLYON EURO
İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Roma'nın da kadrosuna katmak istediği genç kanat oyuncusu için Serie A ekibinin Lyon'a 40 milyon euro + bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 18

İtalyan ekibi transferi kısa süre içerisinde tamamlamak isterken Galatasaray da yarışa dahil oldu.

GALATASARAY TRANSFERDE AVANTAJLI
Sarı-kırmızılıların Fofana cephesinde Roma'ya karşı önemli bir avantaj yakaladığı belirtildi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 19

DAHA YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ HAZIR
Galatasaray'ın genç oyuncuya daha yüksek bir maaş paketi sunmaya hazır olduğu aktarılırken, transferin zamanlamasında ise kritik bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDE KRİTİK TARİH
Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın geleceğiyle ilgili kararın Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 20

FENERBAHÇE-LYON MAÇLARI BEKLENECEK
Galatasaray'ın, Fofana transferinde Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaların tamamlanmasını beklemeye hazır olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Lyon formasıyla 16 maçta forma giyen Fofana, 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 21

SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ

Galatasaray, Osimhen'in alternatifi olabilecek bir santrforu kadrosuna katmak isterken gündemine gelen son isim ortaya çıktı.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 22

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Conrad Harder'i de listeye ekledi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 23

Danimarkalı oyuncu için Alman ekibiyle temaslara başlayan sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder 24

Piyasa değeri 17 milyon euro olan 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor, geçen sezon Leipzig'de 32 maçta; 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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