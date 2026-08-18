Galatasaray transferde düğmeye bastı: Rashford, Leao, Fofana ve Harder

Galatasaray'ın Lyon forması giyen Malick Fofana için devreye girdiği ve transferde önemli bir hamle yaptığı öğrenildi.

ROMA'NIN TEKLİFİ: 40 MİLYON EURO İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Roma'nın da kadrosuna katmak istediği genç kanat oyuncusu için Serie A ekibinin Lyon'a 40 milyon euro + bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

İtalyan ekibi transferi kısa süre içerisinde tamamlamak isterken Galatasaray da yarışa dahil oldu.

DAHA YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ HAZIR

Galatasaray'ın genç oyuncuya daha yüksek bir maaş paketi sunmaya hazır olduğu aktarılırken, transferin zamanlamasında ise kritik bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDE KRİTİK TARİH

Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın geleceğiyle ilgili kararın Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından netleşmesi bekleniyor.