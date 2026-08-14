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Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK

Galatasaray ile Çorum FK, Süper Lig’in 1. hafta maçında karşı karşıya geldi. Batuhan Kolak’ın yönettiği Galatasaray-Çorum FK maçı, RAMS Park’ta oynandı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2 sona ererken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) kaydederken, Çorum FK'nın golleri Jesus Ramirez ve Alexandros Kyziridis'den geldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı sezonun ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

13. dakikada sağ taraftan Yunus'un ortasına arka direkte Barış Alper yükselip kafayla topu kale önündeki Osimhen'e aşırdı. Osimhen'in kafayla kaleye doğru dokunuşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Çorum FK savunması uzaklaştırdı.

15. dakikada sol taraftan Barış'ın ortasına penaltı noktasında yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada Osimhen ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşup uzak direğe yerden şutunu yolladı ancak kaleci Felipe uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada ceza sahası sol tarafında son çizgide topla buluşan Barış, pasını sol çaprazdaki Osimhen'e aktardı. Osimhen'in bekletmeden vuruşunda Smolcic'e çarpan top kornere çıktı.

39. dakikada Sara'nın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı yumrukladı.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 2

(İKİNCİ YARI)

46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.

59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.

61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 3

64. dakikada merkezden gelişen atakta Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Felipe, soluna uçarak topu çıkarmayı başardı.

Aynı dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda kaleci Felipe, bir kez daha meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

70. dakikada Çorum FK, 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Kyziridis, Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak, Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya müsait durumda kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe, şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 4

90. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen, topu kafayla kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.

Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 5

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu Galatasaray-Arca Çorum FK maçıyla başladı.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetti. Kolak'ın ilk düdüğüyle Süper Lig'de yeni sezon öncesinde verilen 88 günlük ara sona erdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs 2026'da tamamlanan 2025-2026 sezonunun ardından Süper Lig'in 69. sezonunun perdesi İstanbul'da açıldı.

Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 9 ay 9 gün (282 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedefleri doğrultusunda mücadele edecek.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 6

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK mücadelesine Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 7

TEK TRANSFER UGOCHUKWU YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde görevlendirdi.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 8

İKİ TAKIM LİGDE İLK KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele eden İç Anadolu temsilcisini ağırladı. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım oldu.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 9

GALATASARAY, KOLOMBİYA DEPREMİNİ UNUTMADI

Sarı-kırmızılı takım, Davinson Sanchez'in ülkesi Kolombiya'da meydana gelen deprem nedeniyle ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı.

Galatasaraylı futbolcuların, 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri anmak için giydiği tişörtlerde kalp içinde Kolombiya bayrağına yer verilirken "Seninleyiz Kolombiya" yazısı kullanıldı.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 10

HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Kulübü, sezona Süper Lig'de 27. şampiyonluk hedefiyle girildiğini vurguladı.

Mücadele öncesinde stattaki LED ekranlarda "Hedef27" yazısı yer aldı. Hoparlörlerden de bu hedefle ilgili anonslar yapıldı.

Süper Lig'de üst üste 4 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşarak hem toplamda 27. şampiyonluğunu kazanmayı hem de kendisine ait şampiyonluk serisi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 11

ÇORUM TEMSİLCİSİ İÇİN TARİHİ MAÇ

Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele etme hakkı kazandı. Çorum FK, Süper Lig'deki ilk müsabakasında 26 şampiyonlukla Türkiye futbol tarihinin en başarılı futbol takımıyla karşılaştı.

Misafir takımı yaklaşık bin taraftar tribünden destekledi.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 12

ÇORUM FK, YENİLENEN KADROSUYLA SAHADA

Arca Çorum FK, son şampiyon Galatasaray karşısına 9 yeni transferle çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye Marcos Felipe, Andrei Borza, Hrvoje Smolcic, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Serdar Gürler ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda Fredy ve Serdar Gürler dışındaki 9 yeni transfere şans verdi.

İç Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Arda Şengül, Hüseyin Bulut, Kenan Fakılı, Almed Ildiz, Muhammed Diamande, Mame Thiam, Emircan Gürlük ve Hasan Abdulkareem yer aldı.

Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK - 13

UĞUR UÇAR İÇİN "ÖZEL" MÜSABAKA

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıktı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyele sahip olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.

Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımında futbol oynadığı Galatasaray oldu.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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