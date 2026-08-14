Aslan perdeyi beraberlikle açtı! Maç sonucu: Galatasaray 2-2 Çorum FK
Galatasaray ile Çorum FK, Süper Lig’in 1. hafta maçında karşı karşıya geldi. Batuhan Kolak’ın yönettiği Galatasaray-Çorum FK maçı, RAMS Park’ta oynandı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2 sona ererken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) kaydederken, Çorum FK'nın golleri Jesus Ramirez ve Alexandros Kyziridis'den geldi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı sezonun ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
13. dakikada sağ taraftan Yunus'un ortasına arka direkte Barış Alper yükselip kafayla topu kale önündeki Osimhen'e aşırdı. Osimhen'in kafayla kaleye doğru dokunuşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Çorum FK savunması uzaklaştırdı.
15. dakikada sol taraftan Barış'ın ortasına penaltı noktasında yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Osimhen ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşup uzak direğe yerden şutunu yolladı ancak kaleci Felipe uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada ceza sahası sol tarafında son çizgide topla buluşan Barış, pasını sol çaprazdaki Osimhen'e aktardı. Osimhen'in bekletmeden vuruşunda Smolcic'e çarpan top kornere çıktı.
39. dakikada Sara'nın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı yumrukladı.
(İKİNCİ YARI)
46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.
59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.
61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.