Abdullah Kavukcu'dan taraftara müjde: "Her transferi yapacak gücümüz var"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes ile oynanan hazırlık maçının ardından sarı-kırmızılı camiaya önemli mesajlar verdi. Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Kavukcu, "Liderimiz başkanımız, hedefimiz şampiyonluk" diyerek taraftara güven verirken, kulübün mali gücünün her türlü transferi gerçekleştirecek seviyede olduğunu vurguladı. Kavukcu, transfer stratejisinden yabancı kuralına, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğinden Mauro Icardi'ye kadar birçok kritik konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, 4. hazırlık maçında RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Fransız ekibi Rennes ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Rams Parkta 6 gollü prova RAMS PARK'TA 6 GOLLÜ PROVA Müsabakanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarların tepkisini kabul ettiklerini söyleyen Kavukcu, "Biz de taraftarız sonuçta. Bugün taraftarımızın tepkisini başımızın üstünde kabul ediyoruz. Başkanım da ben de bir taraftarız. Bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane, Osimhen, onları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı, plansız olduğumuzu düşünüyorlar. Bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık, şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi için son tarih 2 Eylül. Tabii ki 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız" diye konuştu. ABDULLAH KAVUKCU'DAN TARAFTARA MÜJDE "4 SENE NASIL OLDUYSAK BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ" 4 sene üst üste şampiyon olduklarını, 5. sene de şampiyon olacaklarını vurgulayan Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Başka takımlar 'Biz şampiyon olacağız' diyorlar. 4 sene nasıl olduysak bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim; sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Transferleri tabii ki istememiz lazım. Transferlerle beraber rekabet gücünü artırmamız lazım. Bunun çok iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"BİZ HER TAKIMDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ, DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ" 500 milyon Euro bütçe konusuna açıklık getiren Kavukcu, "O gün şampiyon olmuştuk. Ben çok fazla konuşan birisi değilim. Bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu yüzde 69'da tuttuk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldı. Biz bunların hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz ve planlarımızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti, '600 milyon bütçe' dedi. Bütçe dediğimiz, total ciromuz dediğimiz. Biz birlikte olursak, beraber olursak başarırız. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz, daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. 'Biz para harcayamayacağız', 'Hep kiralık oyunculara gidiliyor' diye konuşuluyor. Biz ocak ayında 1 transfer yaptık. Başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar. Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık, ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'ı zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.