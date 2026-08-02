Rams Park'ta 6 gollü prova! Taraftardan yönetime sert tepki
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Victor Osimhen ve yeni transfer Gabriel Sara'nın golleriyle öne çıkan sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında yedikleri penaltı golüyle galibiyeti kaçırırken, RAMS Park'ta tribünlerin yönetime transfer tepkisi geceye damga vurdu.
Yeni sezon çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, bu dönemin 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mücahit Adem Çelebi yaptı.
GALATASARAY'IN 11'İ
Sarı-kırmızılılar müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Sivaslıoğlu, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Berat Luş ve Ada Yüzgeç bekledi.
Aslan'da ikinci yarı oyuna Barış Alper, Jakobs, Kazımcan, İlkay, Arda, Nhaga, Yusuf Sivaslıoğlu, Ada Yüzgeç ve Berat Luş dahil oldu.
FRANKOWSKI İLE UGOCHUKWU, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNADI
Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu ile Rennes'de forma giyen Przemyslaw Frankowski, bu maçla birlikte eski takımlarına rakip oldu. Frankowski, 2024-2025 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılılarda oynarken, Ugochukwu ise altyapısından yetiştiği Fransız ekibinden 2023 yılında Chelsea'ye gitti. İki futbolcu da mücadelede 11'de yer aldı.
Öte yandan Rennes'de, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski de 11'de başladı.