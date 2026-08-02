Rams Park'ta 6 gollü prova! Taraftardan yönetime sert tepki

YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ Galatasaraylı taraftarlar, transferlerin yapılmamasıyla ilgili yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 'Dursun Özbek transferler nerede?', 'Sabrımız taşıyor, transfer nerede?' tezahüratlarında bulunarak transferlerin bir an önce yapılması için çağrıda bulundu.

GOLLER OSIMHEN, SARA VE BARIŞ ALPER'DEN Galatasaray, ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmadan son dakikalarda penaltıdan attığı golle 3-3 berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Rennes'de ise Esteban Lepaul hat-trick yaparken, 27, 58 ve 61. (Penaltı) dakikalarda fileleri havalandırdı.