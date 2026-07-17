Yeni sezonun ilk provası! Galatasaray'dan 5 gollü şov

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptı. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Melih Aldemir yönetti.

Aslan'da ikinci yarı oyuna Lucas Torreira, Lesley Ugochukwu, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüpcan Karasu, Arda Tagay, Yalın Dilek, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Berat Yılmaz ve Oğulcan Yançel dahil oldu.

Yedeklerde ise Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Dağhan Kahraman, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Oğulcan Yançel, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Berat Yılmaz, Arda Tagay ve Yalın Dilek bekledi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Can Armando Güner, Berat Luş ve Ada Yüzgeç 11'i ile başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakada akademiden birçok futbolcuyu kadroya aldı ve 11'de de görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise İlkay Gündoğan çıktı.

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GALATASARAY 5-1 KAZANDI

Ev sahibi ekip, müsabakanın 13. dakikasında Mustafa Eser'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 35. dakikada Ada Yüzgeç ile eşitliği yakalarken, 42. dakikada da Kazımcan Karataş'ın golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Can Armando Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada da Arda Tagay'ın golleriyle skor 5-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.