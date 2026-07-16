CANLI YAYIN

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sözleşme imzalanmayacağını duyururken yayımladığı veda mesajında duygusal anlara yer verildi. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılılar forvet transferi için gaza basarken listenin ilk başında Fransa'da forma giyen genç yıldız var

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 1

Galatasaray'da uzun süredir merakla beklenen Mauro Icardi kararı netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyle yeni sözleşme imzalanmayacağını açıklayarak Icardi dönemini resmen kapattı.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 2

DUYGU DOLU VEDA MESAJI

Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda Icardi'ye şu sözlerle veda etti:

"Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek."

Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin attığı goller, kazandığı gol krallıkları, kırdığı rekorlar ve kaldırdığı kupalarla kulüp tarihine damga vurduğunu vurguladı.

Ahaber
Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 3

"BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPTIN"

Veda mesajında Icardi'nin yalnızca başarılı bir futbolcu değil, kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin."

Açıklamada ayrıca, "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." denilerek Arjantinli yıldızın kulübe bıraktığı iz ön plana çıkarıldı.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 4

4 SEZONDA 77 GOL

Galatasaray'da 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Sarı kırmızılılarda 134 maça çıkan Arjantinli yıldız, 77 gol atarken 25 asist yaptı.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 5

YERİNE HEMEN TRANSFER

Mauro Icardi ile Galatasaray'ın yolları dün resmen ayrıldı. Osimhen'in arkasına U23 kontenjanından bir takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki santrfor Lucas Stassin'le yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 6

KURALA UYGUN

Yabancı oyuncu kuralındaki +4 kontenjanına uygun olması nedeniyle Galatasaray Yönetimi oyuncuya sıcak bakıyor. Fransa'da iyi bir sezon geçiren Stassin'in forvet transferi için düşünülen aday listesinde ilk sırada olduğu ifade edildi.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 7

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Stassin'in temsilciler vasıtasıyla sarı-kırmızılı takıma önerildiği öğrenilirken, Saint-Etienne'in ise Belçikalı futbolcu için ilk etapta 20 milyon euro bonservis ücreti talep edebileceği aktarıldı.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 8

21 yaşındaki futbolcunun Saint-Etienne ile 2028'e kadar sözleşmesinin olduğu öğrenildi.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 9

İKİ PORTEKİZ TAKIMI TAKİPTE

Öte yandan, genç golcü için Portekiz temsilcilerinden Braga ve Porto'nun da devreye girdiği ve aynı zamanda, İngiltere'den de Brentford'un futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız 10

GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI

Stassin, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne'de 31 karşılaşmada forma giyerken, bu karşılaşmalarda 11 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin