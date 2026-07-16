Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız

Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda Icardi'ye şu sözlerle veda etti:

"BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPTIN"

Veda mesajında Icardi'nin yalnızca başarılı bir futbolcu değil, kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin."

Açıklamada ayrıca, "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." denilerek Arjantinli yıldızın kulübe bıraktığı iz ön plana çıkarıldı.