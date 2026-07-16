Icardi'nin yeri gider gitmez doluyor! Galatasaray forvet transferini bitiriyor: Taraftarı heyecanlandıracak genç yıldız
Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sözleşme imzalanmayacağını duyururken yayımladığı veda mesajında duygusal anlara yer verildi. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılılar forvet transferi için gaza basarken listenin ilk başında Fransa'da forma giyen genç yıldız var
Galatasaray'da uzun süredir merakla beklenen Mauro Icardi kararı netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyle yeni sözleşme imzalanmayacağını açıklayarak Icardi dönemini resmen kapattı.
DUYGU DOLU VEDA MESAJI
Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda Icardi'ye şu sözlerle veda etti:
"Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek."
Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin attığı goller, kazandığı gol krallıkları, kırdığı rekorlar ve kaldırdığı kupalarla kulüp tarihine damga vurduğunu vurguladı.
"BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPTIN"
Veda mesajında Icardi'nin yalnızca başarılı bir futbolcu değil, kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin."
Açıklamada ayrıca, "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." denilerek Arjantinli yıldızın kulübe bıraktığı iz ön plana çıkarıldı.
4 SEZONDA 77 GOL
Galatasaray'da 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Sarı kırmızılılarda 134 maça çıkan Arjantinli yıldız, 77 gol atarken 25 asist yaptı.
YERİNE HEMEN TRANSFER
Mauro Icardi ile Galatasaray'ın yolları dün resmen ayrıldı. Osimhen'in arkasına U23 kontenjanından bir takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki santrfor Lucas Stassin'le yakından ilgilendiği ortaya çıktı.