Galatasaray'da transfer tamamlanıyor: Lesley Ugochukwu İstanbul'da
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saati netleşti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi olması beklenen 22 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a ayak bastı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun uçağı İstanbul'a iniş yaptı.
LESLEY UGOCHUKWU İSTANBUL'DA
22 yaşındaki futbolcu özel uçakla İstanbul'a geldi.
Galatasaray yönetiminin oyuncuyu havalimanında karşılamasının ardından sağlık kontrolleri için hastaneye geçileceği öğrenildi.
RESMİ İMZA SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN
Kontrollerin tamamlamasının ardından Lesley Ugochukwu'nun Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenirken, Fransız futbolcunun yeni sezonda orta sahadaki önemli isimlerden biri olması hedefleniyor.