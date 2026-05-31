Osimhen'den Galatasaray taraftarını yıkacak haber: Muhtemelen kulüp değiştirecek | İlk detaylar A Haber'de

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz."

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Chelle, yaptığı açıklamada yıldız golcünün kulüp değiştirme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Chelle'nin bu açıklaması kısa süre içinde gündem olurken, resmi kaynaklardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Polonya ve Portekiz'le oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyecek.

GALATASARAY KAYNAKLARI AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Söz konusu iddiaların ardından hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla iletişime geçildiğini belirten A Spor Muhabiri Emre Kaplan, "Victor Osimhen'in herhangi bir ayrılık durumu yok. Kendisi şu anda İstanbul'da sezonu tamamladı ve tatilini sürdürüyor, hatta dün İstanbul'da gerçekleşen bir konsere katıldı" sözleriyle iddialara açıklık getirdi. Kulüp kanadından gelen bilgileri de paylaşan Kaplan, "Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satma yönünde hiçbir düşüncesi yok. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yüksek teklifler gelse de Galatasaray hedefleri doğrultusunda Osimhen ile yola devam etmek istiyor" bilgisini aktardı.

OYUNCU CEPHESİ: "OSIMHEN BURADA ÇOK MUTLU"

Osimhen'in takımdaki huzuru ve gelecek planları hakkında da önemli detaylar veren Emre Kaplan, "Osimhen'in en yakın arkadaşlarından birinin ifadesine göre, Galatasaray kendisiyle yolları ayırmak istemediği sürece oyuncu buradan ayrılmak istemiyor" dedi. Kaplan, yıldız golcünün durumunu, "Osimhen İstanbul'da oldukça mutlu ve Galatasaray'ın yeni sezondaki hedeflerine katkı sağlamak için sabırsızlanıyor" sözleriyle aktardı. Bu açıklamalarla birlikte, Nijerya cephesinden gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Osimhen'in sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği vurgulanmış oldu.