Osimhen'in tartıştığı yıldız Aslan yolunda: Savunmaya İtalyan duvarı Gatti

Sarı kırmızılıların özellikle savunma hattına takviye yapmayı hedeflediği ve bu bölge için ciddi bonservis ücretleri ödeyebileceği öğrenildi. Bu doğrultuda Aslan'ın yaz transfer dönemi için listesine aldığı sürpriz futbolcu ise ortaya çıktı.

Galatasaray'da yaz transfer döneminin başlamasına az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon planlamalarını son sürat sürdüren Cimbom'un, listesindeki isimler netleşmeye başladı.

Transferfeed'de yer alan habere göre; Galatasaray, İtalyan devi Juventus'un defans oyuncusu Federico Gatti ile ilgileniyor. 27 yaşındaki stoperle Galatasaray'ın yanı sıra Napoli ve bazı İngiltere Premier Lig kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Federico Gatti bu sezon Juventus'ta toplam 25 karşılaşmada boy gösterdi. Gatti bu maçlarda 4 gol attı. Gatti bu sezon kaydettiği 4 golden 1'ini ise İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray'a karşı atmıştı. Gatti ile Osimhen arasında özellikle ilk maçta yaşanan tartışma ise dikkat çekmişti. .

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bunun yanı sıra 1.90 boyundaki futbolcu 8 kez de İtalya Milli Takımının formasını giydi. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Gatti'nin, kulübüyle kontratı 2030 yılında sona erecek.