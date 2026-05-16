Mauro Icardi’den duygusal paylaşım: “Bazı aşklar elveda demez”
Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını duygulandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 4 yılda 4 şampiyonluk yaşayan Arjantinli yıldız, Türkiye ve Galatasaray’a dair hislerini paylaştığı mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul’u “evden uzakta bir ev” olarak tanımlayan tecrübeli golcünün paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
ICARDI'DEN TÜRKİYE'YE DUYGU DOLU MESAJ
Sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslenen Mauro Icardi, "Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim. Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol değildi. Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında... Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kendisi için taşıdığı anlamı içten sözlerle anlatan yıldız futbolcu, "Türkiye benim için silinmesi imkansız bir anı, zamanın asla dokunamayacağı bir aşk olacak. Dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım" sözleriyle duygularını dile getirdi.