Mauro Icardi’den duygusal paylaşım: “Bazı aşklar elveda demez”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını duygulandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 4 yılda 4 şampiyonluk yaşayan Arjantinli yıldız, Türkiye ve Galatasaray’a dair hislerini paylaştığı mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul’u “evden uzakta bir ev” olarak tanımlayan tecrübeli golcünün paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MAURO ICARDİ ŞAMPİYONLUK GECESİNE DAMGA VURDU

Sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan Arjantinli yıldızın duygusal mesajı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

ICARDI'DEN TÜRKİYE'YE DUYGU DOLU MESAJ

Sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslenen Mauro Icardi, "Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim. Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol değildi. Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında... Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendisi için taşıdığı anlamı içten sözlerle anlatan yıldız futbolcu, "Türkiye benim için silinmesi imkansız bir anı, zamanın asla dokunamayacağı bir aşk olacak. Dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

SARI-KIRMIZILI CAMİAYA TEŞEKKÜR

Galatasaray ile olan bağının sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Icardi, "Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını hissettim. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız ayrıca, "Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar elveda demez. Yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalple gülümseyeceğim" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

ASLAN'IN TARİHİNE GEÇEN PERFORMANS

Galatasaray kariyeri boyunca taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, performansıyla da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 133 resmi maça çıkan yıldız santrfor, rakip fileleri 77 kez havalandırırken 25 asist yaptı. Toplamda 102 gole doğrudan katkı sağlayan Icardi, kazanılan 4 şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

