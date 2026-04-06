Galatasaray'da Icardi kararı: Göztepe maçında kulübeye çekilecek

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı santrforun kaçırdığı 11 maçın 6'sında üzüldü. 4 mağlubiyet-1 beraberliğin sonucunda toplamda 14 puanı çimlere gömerken Süper Kupa finalinde de Fenerbahçe'ye boyun eğdi.

Bu sezon Victor Osimhen'in yokluğunda zorlanan Galatasaray'ı, Mauro Icardi de performansıyla eleştirilerin merkezinde.

Osimhen'in yerine tercih edilen Icardi, futboluyla Trabzon'da yine çileden çıkardı. Rakamlar, Galatasaray'ın Tangocu ile verimliliğinin düştüğünü gösteriyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un "En yüksek seviyede mücadele veriyor ama bazen olmuyor" diyerek sahip çıktığı Icardi, tel tel dökülüyor.

BÜYÜK MAÇLARDA VARLIK GÖSTEREMEDİ

Eintracht Frankfurt, US Gilloise, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük maçlarda varlık gösteremedi. Aslan, puan yitirdiği 6 müsabakada ağları 3 kez bulabilirken goller; Yunus, Barış ve Singo'dan geldi.

Rakip kaleye toplam 14 şut atabilen Icardi, sıfır çekti ve tamamında isabet sağlayamadı. Gol beklenti ortalaması 0.21'de kaldı.

YENİ KONTRAT SORU İŞARETİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızın performansı yeni kontrat için soru işareti. Trabzon'da 90 dakika sahada kalan Mauro Icardi, ilk 11'de bulduğu forma şansını kötü kullandı. Takımını adeta 10 kişi oynatan Tangocu'nun, Göztepe deplasmanında kulübeye çekilmesi düşünülüyor.

Arjantinli'nin yerine Barış Alper ya da Sallai'nin başlaması bekleniyor.

OSIMHEN'SİZ OLMADI

Bu sezon 3 farklı sakatlık yaşayan Victor Osimhen, 3 kulvarda alınan yenilgilerde çok arandı. Deneyimli forvetin olmadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray, evinde US Gilloise'ye 1-0 yenildi.

Nijeryalı'nın Afrika Kupası'nda olduğu dönemde Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Osimhen'siz Süper Lig'de Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor maçlarında da kayıp yaşadı.