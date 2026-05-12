Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!

Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de saldırıya uğradı. İddiaya göre sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Torreira’ya yumruklu saldırı gerçekleştirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.