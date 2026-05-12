Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de saldırıya uğradı. İddiaya göre sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Torreira’ya yumruklu saldırı gerçekleştirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TORREİRA'YA SÖZLÜ VE YUMRUKLU SALDIRI
Edinilen bilgiye göre, Sarı-Kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıyı gerçekleştiği öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Yıldız futbolcuya saldıran şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.