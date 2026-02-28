Yorgun Aslan kayıp istemiyor | Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Sarı-kırmızılılar, ligde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Aslan Şampiyonlar Ligi dönüşü ligde kayıp istemiyor (İHA)

CİMBOM ALANYASPOR'A KARŞI SON 6 MAÇI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, 2 kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

LİGE ICARDI İMZASI

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve bu alanda takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 9, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Süper Lig'de takımını sırtlamaya devam ediyor (AA)

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Alanyaspor ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim ve Eren, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.