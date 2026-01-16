16 Ocak 2026, Cuma
Galatasaray'dan sakat futbolcularla ilgili resmi açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 19:43 Güncelleme: 16.01.2026 19:49
Galatasaray'dan sakat futbolcularla ilgili resmi açıklama

Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi.

Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

