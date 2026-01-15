Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Ademola Lookman kapışması!

Cimbom, yıldız oyuncunun 45 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim için pazarlıklara başlandı.

Sol açık, sağ açık ve forvet arkası oynayan Nijeryalı yıldız ise kariyerine Türkiye'de devam etmenin şartını çift haneli yıllık ücret olarak belirledi.

OSIMHEN'İN VATANDAŞI Osimhen'le milli takımda birlikte oynayan 28 yaşındaki Lookman, Atalanta ile bir buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmadı ve ocak ayında ayrılmaya hazır durumda.

Ademola Lookman, bu sezon İtalyan ekibiyle 16 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol atıp, 1 kez de asist kaydetti.

Nijeryalı yıldız, ülkesi adına da 39 maçta görev aldı ve 11 kez gol sevinci yaşadı.