Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Ademola Lookman kapışması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminden bu yana gündemi meşgul eden Ademola Lookman transferinde ezeli rakipler harekete geçti.

Olimpiyat'ta oynanan derbiyi kaybedip Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye teslim eden Galatasaray, psikolojik üstünlüğü tekrar ele geçirmek için çözümü transferde buldu.

TEKRAR DÜĞMEYE BASILDI

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği ve masada olduğu Ademola Lookman için tekrar düğmeye bastı.

Salı akşamı İtalya'nın yolunu tutan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Milano'da menajer George Gardi ile buluştu.

Gardi, hücum hattı için Manchester City'den Omar Marmoush'u önerdi ancak sarı-kırmızılıların ilk tercihi Lookman oldu.

ATALANTA'NIN KAPISI ÇALINDI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile transfer yarışına girmeye hazırlanan Galatasaray cephesi, Atalanta'nın kapısını çaldı.

Cimbom, yıldız oyuncunun 45 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim için pazarlıklara başlandı.

Sol açık, sağ açık ve forvet arkası oynayan Nijeryalı yıldız ise kariyerine Türkiye'de devam etmenin şartını çift haneli yıllık ücret olarak belirledi.

OSIMHEN'İN VATANDAŞI

Osimhen'le milli takımda birlikte oynayan 28 yaşındaki Lookman, Atalanta ile bir buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmadı ve ocak ayında ayrılmaya hazır durumda.

Ademola Lookman, bu sezon İtalyan ekibiyle 16 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol atıp, 1 kez de asist kaydetti.

Nijeryalı yıldız, ülkesi adına da 39 maçta görev aldı ve 11 kez gol sevinci yaşadı.

