Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Ademola Lookman kapışması!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminden bu yana gündemi meşgul eden Ademola Lookman transferinde ezeli rakipler harekete geçti.
Olimpiyat'ta oynanan derbiyi kaybedip Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye teslim eden Galatasaray, psikolojik üstünlüğü tekrar ele geçirmek için çözümü transferde buldu.
TEKRAR DÜĞMEYE BASILDI
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği ve masada olduğu Ademola Lookman için tekrar düğmeye bastı.
Salı akşamı İtalya'nın yolunu tutan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Milano'da menajer George Gardi ile buluştu.
Gardi, hücum hattı için Manchester City'den Omar Marmoush'u önerdi ancak sarı-kırmızılıların ilk tercihi Lookman oldu.
ATALANTA'NIN KAPISI ÇALINDI
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile transfer yarışına girmeye hazırlanan Galatasaray cephesi, Atalanta'nın kapısını çaldı.