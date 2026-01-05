Dursun Özbek’ten Mauro Icardi açıklaması: Sözleşmesi uzatılacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (DHA)

'GALATASARAY'A SALDIRARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ'

Hem saha içerisinde hem saha dışında mücadele ettiklerini belirten Dursun Özbek, "3 buçuk seneden beri arkadaşlarla görevdeyiz. Bu dönemde yaptığımız hamlelerle Türk futbolunu üst çıtalara taşıdık. Burada görünen o ki biz bunları yaparken aynı zamanda ilkleri yapan kulüp olmayı gösterdik. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyelerini yükseltmeleri mümkün. Ama maalesef görünen o ki, yukarı gideni aşağı çekelim mantığı ile hareket ediliyor. Sosyal medyadaki sataşmalarla ilgili en başından beri mücadele ediyoruz. Ama bu dönem şunu getirdik. Bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere, mücadele ettiğimiz kişilerin isimlerini vererek mücadelemizi bir seviye daha yukarı çıkardık. Sahada mücadelede varız. Saha dışında da en sert ve yaman biçimde mücadele edeceğiz. Galatasaray'a saldırarak hiçbir yere varamazsınız" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLERİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Özbek, transfer süreci için önlerinde biraz zaman olduğunu ancak buna bağlı kalmadan bir an evvel transferleri bitirmek istediklerini söyledi.

Dursun Özbek, "Galatasaray'ın limitinin iki katı olmasının sebebi gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Burada hocamızın ve scout ekibimizin belirlediği futbolcular var. Onlarla görüşmelerimiz çok önceden başladı. Transfer süreci için önümüzde biraz zaman var ama biz buna bağlı olmadan bir an evvel transferleri bitirmek istiyoruz. Yaz transferlerinde 5 transfer yaptık. 5'i de sahada. Bu transferdeki başarımızı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Ben ve Abdullah kardeşim bu konuda çalışıyoruz. Ara transfer döneminde de eksiklerimiz belli. Bitirmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun" diye konuştu.