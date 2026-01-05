Aslan adını finale yazdırdı! MAÇ SONUCU: GALATASARAY 4-1 TRABZONSPOR
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar; Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi’nin golleriyle rakibini farklı mağlup ederek finale yükseldi. İşte mücadelede yaşananlar…
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Müsabakanın ilk golü 38. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Bu golle üstünlüğü ele alan Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında farkı ikiye çıkardı. 45+2. dakikada Eren Elmalı'nın kaydettiği golle ilk 45 dakika 2-0 Galatasaray lehine tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor, 55. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skoru 2-1'e getirerek umutlandı. Ancak Galatasaray kısa sürede yeniden kontrolü sağladı. 63. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle fark yeniden ikiye çıktı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldızın fileleri havalandırmasıyla mücadele 4-1 sona erdi.
Bu galibiyetle Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da finale yükselirken, finaldeki rakibi Samsunspor–Fenerbahçe karşılaşmasının ardından belli olacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
9. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sane'nin ortasında savunmadan sektikten sonra Gabriel Sara'nın kafa vuruşu kaleci Onana'da kaldı.
10. dakikada sağ kanattan Muçi'nin yerden pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Olaigbe'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şutu kaleci Uğurcan çeldi.
17. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Pina'nın pasıyla buluşan Muçi'nin yakın köşeye yerden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına yönelerek uzaktan yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanatta Sane'nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus'un ortasında arka direkte Barış Alper'in gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+2. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Yunus'tan pasını alan Icardi, ceza sahasına koşu yapan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Eren'in sol çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 2-0
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa yönelen Barış Alper'in kaleci Onana ve Batagov'a rağmen kafayla yaptığı aşırtma vuruş direkten döndü.
52. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yunus'un pasında Icardi'nin penaltı noktası gerisinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada sol kanattan sıfıra inen Olaigbe'nin yerden kale önüne gönderdiği topa Augusto'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
61. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Augusto'nun ceza sahası sağından kale önüne yerden pasına arka direkte Olaigbe'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.
63. dakikada Barış Alper'in kaptığı topla rakip sahaya geçtikten sonra topla buluşturduğu Sane'nin rakiplerini geçerek attığı pasta Yunus'un tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
68. dakikada sol kanatta buluşan Olaigbe'nin rakiplerini geçtikten sonra yerden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper'in rakiplerini çalımladıktan sonra uzak köşeye yerden vuruşunu kaleci Onana son anda çeldi.
75. dakikada rakip ceza sahasında topu alan Zubkov'un rakibini geçtikten sonra yerden kaleye vuruşunu Uğurcan uzanarak kornere çeldi.
81. dakikada Ahmed'in pasıyla sol kanattan sıfıra inen Kazımcan'ın yerden kale önüne pasına Icardi'nin tek dokunuşunda top ağlara gitti. 4-1
82. dakikada Ahmed Kutucu'nun savunma arkasına pasıyla ceza sahasında buluşan Icardi'nin vuruşunu kaleci Onana ayaklarıyla çıkardı.
