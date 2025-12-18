CANLI - Galatasaray-Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray 1-0 üstünlükle başladı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
İLK YARI
9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.
14. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
22. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 22) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray)
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sara, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Sane, Ahmed Kutucu, Icardi.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ Yıldırım.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Başakşehir 7, Galatasaray da 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşırken, Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.
SON 10 MAÇ CİMBOM ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.
FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.
İKİ İSİM 4. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.
OSIMHEN, JAKOBS VE LEMINA AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA
Galatasaray'da 3 futbolcu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda olmasından dolayı Başakşehir maçında yer alamayacak. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, kupada milli takımları elene kadar sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır da oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda olmayacak.
GALATASARAY KUPAYI 19 KEZ KAZANDI
Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 19 kez bu kupayı müzesine götürdü. Son Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.
