Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Ederson sözleri: Benzer uygulamalar zaten vardı
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme ilişkin konuştu. Özbek, dostane bir derbi olmasını istediğinin altını çizerken Ederson'un kameralara yansıyan hareketine ilişkin kararı federasyonun vereceğini belirtti. Başkan Özbek ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 hedeflerinden şaşmadıklarını, kalan 3 maçta gerekli puanları toplayacaklarına inandığını ifade etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşen imza töreninde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
İşte Özbek'in sözlerinde öne çıkanlar:
"HEDEFİMİZ HER ZAMAN EN ÜST BASAMAK"
"Bugün Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü olarak çok önemli bir işbirliğini yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuzul Tasarruf Finansman Anonim Şirketiyle Galatasaray teke isim ve göğüs sponsorluğu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray sadece sportif başarılarıyla değil, fırsat eşitliği ve insan odaklı gelişimi ve toplumsal sorumluluğu merkezine alarak farklı bir yerde durmaktadır. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu duruşun en önemli örneklerinden biridir. Başarılar sadece sahada performansın değil, Galatasaray ruhunun yansımasıdır. Sporcularımız engelin sadece bir kelime olduğunu, inancın, çalışmanın ve birlikte olmanın gücüyle aşamayacağımız hiçbir sınır olmadığını dünyaya gösteriyor. Galatasaray'ın olduğu yerde hedef her zaman en üst basamaktır. Bugün imzalanan anlaşma, bu yol arkadaşlığının ne kadar sağlam temellerine dayandığını göstermektedir. Tüm sporcularımıza başarılı ve kupalarla dolu bir sezon diliyorum."
"GÜZEL BİR DERBİ OLACAK"
"Pazartesi günü önemli bir maça hazırlanıyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen bir derbi olacak. Bizlere yakışan, sakatlık olmayan ve dostluk içinde bir derbi olmasını diliyorum. Atanacak hakem federasyonun işi. Geçtiğimiz kaotik günlerdeki tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzını sergilemesini istiyorum. Hakem hataları her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bir hakem hatasıyla karşılaştık. Bu derbide de hem VAR'ın hem de hakemin gerekli itinayı göstermesini istiyorum. Güzel bir maç izleteceğimizin kanaatindeyim. Güzel bir derbi olacak."
EDERSON'UN PFDK'YA SEVKİ
"O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon bütün bunların ışığında değerlendirecektir. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum"
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
"Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefimiz vardı ve bundan şaşmış değiliz. Kimse endişe etmesin. Önümüzde 3 maç var ve gerekli puanları toplayacağımızı düşünüyorum. Takımımıza güveniyorum."
ARA TRANSFER DÖNEMİ
"Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu hocamızla ve teknik ekibimizle aşağı yukarı her gün tartışıyoruz. Scout ekibimizle de çalışmalarımız devam ediyor. Devre arasına kadar herhangi bir açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Biz sessiz ama çok nitelikli bir çalışmayla transfer dönemine hazırlanıyoruz. Hocamızın gerekli gördüğü eksikleri yerine getireceğiz."
