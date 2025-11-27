Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Ederson sözleri: Benzer uygulamalar zaten vardı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (AA)

"GÜZEL BİR DERBİ OLACAK"

"Pazartesi günü önemli bir maça hazırlanıyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen bir derbi olacak. Bizlere yakışan, sakatlık olmayan ve dostluk içinde bir derbi olmasını diliyorum. Atanacak hakem federasyonun işi. Geçtiğimiz kaotik günlerdeki tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzını sergilemesini istiyorum. Hakem hataları her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bir hakem hatasıyla karşılaştık. Bu derbide de hem VAR'ın hem de hakemin gerekli itinayı göstermesini istiyorum. Güzel bir maç izleteceğimizin kanaatindeyim. Güzel bir derbi olacak."

EDERSON'UN PFDK'YA SEVKİ

"O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon bütün bunların ışığında değerlendirecektir. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum"

Ederson (AA)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

"Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefimiz vardı ve bundan şaşmış değiliz. Kimse endişe etmesin. Önümüzde 3 maç var ve gerekli puanları toplayacağımızı düşünüyorum. Takımımıza güveniyorum."

ARA TRANSFER DÖNEMİ

"Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu hocamızla ve teknik ekibimizle aşağı yukarı her gün tartışıyoruz. Scout ekibimizle de çalışmalarımız devam ediyor. Devre arasına kadar herhangi bir açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Biz sessiz ama çok nitelikli bir çalışmayla transfer dönemine hazırlanıyoruz. Hocamızın gerekli gördüğü eksikleri yerine getireceğiz."