Okan Buruk’tan Bodo/Glimt maçı öncesi dikkat çeken sözler: Liverpool’dan farkı yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RAMS Park'ta oynayacakları Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Başarılı çalıştırıcıya basın toplantısında Abdülkerim Bardakcı eşlik etti. İşte o açıklamalardan önemli başlıklar...

"LIVERPOOL MAÇIYLA NE KADAR İSTEKLİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar iddialı ve ne kadar istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz, isteğimiz, maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya yansıtmak ve tekrar bir galibiyet alıp 6 puana gelmek bizim için çok değerli olacak."

"GERÇEK ÇİMDE SIKINTI YAŞAMIYORLAR"

"Norveç takımlarının deplasmanda gerçek çimde oynadıklarında sıkıntı yaşadıklarını görmedim."

"HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLI"

"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

"Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak, avantaj olacak. Hiçbir şekilde bitmiyor. Yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz."

"İLKAY ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDU"

"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor.

Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."

"İYİ OYNAMAMIZ LAZIM"

"Bodo Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Yükselerek yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak.

Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli Rakiplerin bazıları için bu atmosfer zor oluyor, bazıları ise böyle ortamda oynamaktan zevk alıyor. Maçta neler olacağını göreceğiz."

SINGO'NUN DÖNÜŞÜ...

"Wilfried Singo'nun sahalara dönmesi için en az iki haftası daha var."

ABDÜLKERİM: BÜYÜK BİR SORUMLULUK

"Galatasaray kaptanlarından biri olmak çok büyük bir sorumluluk. Her yerde bunu taşıyacağım. İki gün önce hocamızın doğum günüydü. Hocamıza galibiyet sözümüz var, inşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz."

"RAKİPLER 'BÖYLE BİR ATMOSFER OLAMAZ' DİYOR"

"Herkes bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Rakiplerle konuşuyoruz, 'Böyle bir atmosfer olamaz' diyorlar. Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor. İlkay ve Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay abinin futbol aklı, Sane'nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz."