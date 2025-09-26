Galatasaray Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti! Aslan 7’de 7 yaptı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle kapanırken ikinci yarıda da skor değişmedi. Galatasaray, ikinci yarıda da üstünlüğü elinde tutarak Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yaptı ve Trendyol Süper Lig'de kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.
Galatasaray, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yaptı ve Trendyol Süper Lig'de kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.
İLK YARI
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
13. dakikada orta sahadan topu alan Maestro ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Singo'nun pasında kale önünde Icardi'nin topukla vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un sağından ağlara gitti.
27. dakikada Maestro'nun pasına ceza sahası içinde Ogundu'nun şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.
33. dakikada Sane'nin pasına ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
İKİNCİ YARI
58. dakikada İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top, Yusuf Özdemir önüne düştü. Bu futbolcunun köşeden şutunda, Uğurcan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çıkardı.
66. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı.
74. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
84. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir, meşin yuvarlakla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
89. dakikada Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Duarte, Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
90+4. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Ruan dk. 70) Makouta (Janvier dk. 80) Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Hagi dk. 70) Hwang (Mounie dk. 58) Ogundu
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Jakobs dk. 63) Eren Elmalı, Torreira (Lemina dk. 46) Sara (İlkay Gündoğan dk. 63) Sallai, Sane (Metehan Baltacı dk. 77) Barış Alper Yılmaz (Osimhen dk. 84), Icardi
