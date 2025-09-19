Viral Galeri Viral Tıkla Galatasaray'ın kabus gecesi! Frankfurt maçı sonrası flaş sözler: Avrupa'nın cücesi olma yolunda hızla ilerliyor

Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, bu sezonun ilk maçında Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca sahadan hezimetle ayrıldı. Usta yorumcular Aslan'ın kabus gecesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 08:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Usta isimler Galatasaray'ın Almanya'daki kabus gecesiyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

ÖMER ÜRÜNDÜL: AVRUPA'DA CEZAYI BÖYLE KESERLER

Galatasaray dün gece ilk 35 dakikada tahminlerimin dışında olumlu bir futbol ortaya koydu. Erken skor avantajı yakaladı. Sonra kontrolü eline aldı. Rakibi bir iki defa geniş alanda yakaladı ama pas tercihlerini yanlış kullandı.

Başarılı bir frikik organizasyonunda da rakip gafil avlandı ama Barış net pozisyonu değerlendiremedi. Derken 37. dakika kâbus gibi geldi… Yunus'un büyük hatasıyla çok basit bir beraberlik golü yendi. Kısa sürede genel bir çözülme ve arka arkaya gollerle soyunma odasına iki farklı yenik girildi.

Artık işler çok zordu. Rakip doğal olarak oyunu geride kabul edip ani çıkışlarla farkı artırma düşüncesindeydi. Bunu da iki gol daha başardılar. Çok sevdiğim Okan Buruk kardeşime birçok defa yeri geldikçe vurguladığım ciddi eleştirimi tekrarlamak istiyorum.

