Galatasaray’ın kabus gecesi! Frankfurt maçı sonrası flaş sözler: Avrupa’nın cücesi olma yolunda hızla ilerliyor

Başarılı bir frikik organizasyonunda da rakip gafil avlandı ama Barış net pozisyonu değerlendiremedi. Derken 37. dakika kâbus gibi geldi… Yunus'un büyük hatasıyla çok basit bir beraberlik golü yendi. Kısa sürede genel bir çözülme ve arka arkaya gollerle soyunma odasına iki farklı yenik girildi.