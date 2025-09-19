Galatasaray'ın kabus gecesi! Frankfurt maçı sonrası flaş sözler: Avrupa'nın cücesi olma yolunda hızla ilerliyor
Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, bu sezonun ilk maçında Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca sahadan hezimetle ayrıldı. Usta yorumcular Aslan'ın kabus gecesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 08:17