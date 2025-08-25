25 Ağustos 2025, Pazartesi
Galatasaray'ın orta sahası Efe Akman Avrupa yolcusu

Galatasaray'ın orta sahası Efe Akman Avrupa yolcusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 15:26 Güncelleme: 25.08.2025 15:27
Galatasaray’ın orta sahası Efe Akman Avrupa yolcusu

Galatasaray altyapısının genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa’ya açılmak üzere. 18 yaşındaki futbolcu için FC Andorra ve Belçika ekibi Westerlo’nun ilgisi sürüyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre 18 yaşındaki futbolcunun, FC Andorra ve Westerlo ile temas halinde olduğu, transferin ise kısa süre içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Hem İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken, transferin "an meselesi" olduğu ifade ediliyor.

