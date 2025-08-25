Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Antrenmana katıldı mı?
Galatasaray'dan takımdan ayrılacağı iddia edilen ve geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkmayarak takımla Kayserispor deplasmanına da gitmeyen Barış Alper Yılmaz, bugün yapılan antrenmana katıldı ve takımla birlikte çalıştı.
Hakkında çıkan ayrılık iddiaları ile gündemin sıcak isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Kayserispor maçı sonrası gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanına katıldı ve takımla birlikte çalıştı.
Milli oyuncunun son zamanlarda NEOM SC'ye transferi konuşulurken menajerinden ve kulüpten transfer iddialarına yönelik karşılıklı açıklamalar gelmişti.