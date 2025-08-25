Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Antrenmana katıldı mı?

Hakkında çıkan ayrılık iddiaları ile gündemin sıcak isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Kayserispor maçı sonrası gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanına katıldı ve takımla birlikte çalıştı.

Milli oyuncunun son zamanlarda NEOM SC'ye transferi konuşulurken menajerinden ve kulüpten transfer iddialarına yönelik karşılıklı açıklamalar gelmişti.