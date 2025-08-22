22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis | Dursun Özbek'ten flaş Barış Alper cevabı

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis | Dursun Özbek'ten flaş Barış Alper cevabı

Galatasaray'ın ve milli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Suudi kulübü Neom FC, kesenin ağzını açtı. Barış Alper'e senelik 15 milyon euroluk bir teklif sunulurken; Galatasaray'a ise 40 milyon euro bonservis teklif edildi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi reddederken, Barış Alper Yılmaz için istedikleri tutar da belli oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Barış Alper Yılmaz'la ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:28
Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Neom SC'nin yakından takip ettiği milli yıldız, geleceğiyle ilgili karar vermekte zorlanıyor.

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Daha önce Suudi ekibinin yaptığı teklifler geri çevrilirken bu kez Barış Alper'e senelik 15 milyon euro'luk bir kontrat teklifiyle kapı çalındı. Başarılı futbolcunun bu teklif karşısında kafası karışırken dün sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşımı yaptı ve akşamki idmana da çıkmadı.

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

G.SARAY 60 MİLYON İSTİYOR
Düşünmek için yönetimden süre talep eden Barış bu sebeple antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüp hiçbir şartta oyuncusunu satmak istemiyor.

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Ancak Barış gitmekte ısrar ederse yönetim 60 milyon euro'nun altında bir bedele gidişine izin vermeyecek. Son olarak Neom'un 40 milyon euro'luk önerisini geri çeviren sarı-kırmızılı yönetim, daralan transfer dönemini de işaret ederek oyuncu bulmanın zorluğuna işaret ediyor. Bu nedenle 60 milyon euro'nun altındaki teklifler kabul görmeyecek.

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

MAAŞINA ZAM!
Barış Alper'i takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun 2.5 milyon euro'luk maaşına zam yapacak. Milli yıldızla görüşecek olan yönetim, ciddi bir zam sözü vererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

SİYAH PAYLAŞIM
Barış Alper Yılmaz, dün kendisine ait Instagram hesabından siyah bir ekran paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı.

Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis | Dursun Özbek’ten flaş Barış Alper cevabı

DURSUN ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER YANITI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper'in transfer iddialarıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Özbek, "Geçen sene başarılı olan takımı korumak ve eksik olan bölgelere takviye yapma parolasıyla bu sezona girdik. Geçen sezon başarılı olan futbolculardan birisi de Osimhen'di. Osimhen'in transferiyle transfere başladık. Sane gibi önemli ismi takviye ettik. Yeni transferler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum. Hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bir yere geldikten sonra bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. Biz aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Buradaki takviyeler için çalışmalarımız devam ediyor. UEFA kriterleri çok önemli. Transfer olayı sizin talebinize bağlı olarak yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Avrupa'da başarılı dönem geçirmek istiyoruz." dedi.