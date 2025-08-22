22 Ağustos 2025, Cuma
Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis | Dursun Özbek'ten flaş Barış Alper cevabı
Galatasaray'ın ve milli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Suudi kulübü Neom FC, kesenin ağzını açtı. Barış Alper'e senelik 15 milyon euroluk bir teklif sunulurken; Galatasaray'a ise 40 milyon euro bonservis teklif edildi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi reddederken, Barış Alper Yılmaz için istedikleri tutar da belli oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Barış Alper Yılmaz'la ilgili sorulan soruya yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:28