Suudi kulübünden Barış Alper Yılmaz için dev teklif! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis | Dursun Özbek’ten flaş Barış Alper cevabı

DURSUN ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER YANITI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper'in transfer iddialarıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Özbek, "Geçen sene başarılı olan takımı korumak ve eksik olan bölgelere takviye yapma parolasıyla bu sezona girdik. Geçen sezon başarılı olan futbolculardan birisi de Osimhen'di. Osimhen'in transferiyle transfere başladık. Sane gibi önemli ismi takviye ettik. Yeni transferler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum. Hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bir yere geldikten sonra bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. Biz aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Buradaki takviyeler için çalışmalarımız devam ediyor. UEFA kriterleri çok önemli. Transfer olayı sizin talebinize bağlı olarak yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Avrupa'da başarılı dönem geçirmek istiyoruz." dedi.