Galatasaray’dan flaş Osimhen sözleri: Türkiye’den başka takımlar da istedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek - Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 75 milyon avro karşılığında transfer edildiğini hatırlatan Özbek, "Arkadaşlarımla bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçok kişiye imkansız gibi görünüyor. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, sarı-kırmızıya gönül verenler, bizim bu hayalimize ortak oldu. İşte bu destek ve inançla hayalimiz büyüyerek en önemli hedefimiz haline geldi. Karşınızda bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu ve gururuyla bulunuyorum. Öne Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon yeni sona ermişken tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i dün itibarıyla sonuçlandırdık. Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir. Galatasaray'ımızı Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir. İstediğinde Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının en önemli göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanlığıyla gönülden bağlar kuran Victor Osimhen'in, bize ve hedeflerimize inanan Leroy Sane'nin güveninin göstergesidir." diye konuştu.

Osimhen ve Sane transferinin ardından camiasından ve taraftarlarından destek beklediğini aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün birlikte hayal kurduğumuz tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, bize cesaret ve güç verdiniz. Şimdi Galatasaray için daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin tam zamanı. Dün akşam itibarıyla Osimhen transferi için özel olarak ürettiğimiz ürün kutusunu da satışa sunduk. Bu kutuda özel seri numaralı Osimhen forması, maske ve atkı bulunuyor. Çok güzel bir kutu olarak yapıldı. İçinde Osimhen'in kaleme aldığı bir yazı mevcut. Bu kutunun hatıra olarak her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Belirli sayıda yapıldı. Tüm Galatasaraylıları, bizi destekleyen, sarı-kırmızı renklere gönül veren herkesi GS Store'dan bu ürünü alarak kulübümüze katkıda bulunmaya davet ediyorum. Vereceğiniz bu katkıyla Galatasaray'ın gelecekte gururla anlatacağı yeni hikayeleri de birlikte yazacağız. Yarın oynayacağımız Lazio maçında da bir forma lansmanı ve imza töreni gerçekleştireceğiz. Yarın stadımızın tıklım tıklım dolması, başta Sane ve Osimhen olmak üzere takımımıza duyduğumuz sevginin en önemli göstergesi olacaktır. Tüm Galatasaraylıları stadımızı bir şölen ortamına çevirmeleri için bu maçımıza hararetle davet ediyorum."

Dursun Özbek, taraftarların Osimhen'i çok istediğini vurgulayarak, "Ülkemizin neresine gidersek gidelim taraftarlarımız bize sezon içinde, 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Yakın zamanda memleketim Şebinkarahisar'a yaptırdığım okulun açılışı için gitmiştim. Şebinkarahisar, Giresun'un mütevazı bir ilçesi. Giresun'a girerken hemşerilerim yolu kesmiş. Köyümüzden gelenler, beni tanıyanlar da var. Hüseyin Ağa, çok yaşlı bir hemşerim. Beni çevirerek, 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye sordu. Buraya kadar intikal etmiş bir Osimhen sevgisi ve talebi vardı. Biz yönetim olarak sizin, 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' mottonuzu dikkate aldık. Bu bize güç ve cesaret verdi. Şimdi de Galatasaray size inanıyor ve desteğinizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.