Galatasaray Avrupa’nın devleriyle yarışıyor! Sadece Bayern Münih’e geçildi

Bayern Münih, 2000'li yıllarda 19 kez şampiyon oldu. (EPA)



BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.



Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.



Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.



Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:



Takım Ülke Şampiyonluk sayısı

Bayern Münih Almanya 19

Galatasaray Türkiye 12

Porto Portekiz 12

Barcelona İspanya 12

PSV Eindhoven Hollanda 12

PSG Fransa 11

Juventus İtalya 11

Anderlecht Belçika 10

Real Madrid İspanya 9

Ajax Hollanda 9