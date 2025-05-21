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Victor Osimhen Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Napoli'den açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 10:14
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Victor Osimhen Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor? Napoli’den açıklama geldi

Trendyol Süper Lig’de sezonu mutlu sonla bitirerek 5. yıldızı takan Galatasaray’da gözler golcü oyuncu Victor Osimhen’de. Nijeryalı golcü oyuncunun geleceği merak konusu olurken, sarı kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe’den sürpriz bir hamlenin geldiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı. Müsabakanın 26. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 golü bulunan Osimhen bu sezon ki toplam sayısını da 36 yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu aynı zamanda Türkiye'de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi. Öte yandan golün anonsunu Osimhen'in kızı yaptı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

NAPOLI'DEN AÇIKLAMA

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde, Napoli kaynaklarından gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkında "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" dedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ Mİ?

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin olup olmadığı şeklindeki soruya Napoli yetkilisi, bu konuda net bir girişim olmadığını belirterek, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" cevabını verdi.

Osimhen'i isteyen Juventus'un 85 milyon euro teklif ettiği geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında manşet olmuştu.

Napoli cephesinin amacı, başarılı oyuncuyu ülke içinde 100 milyon euroya yakın bir bedelle göndermek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"PARA İÇİN GİTMEZ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdullah Kavukcu, F.Bahçe'nin Osimhen ilgisi hakkında konuştu. Kavukcu, "Fenerbahçe'nin transferlerini takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz, sonra onlar gidiyorlar. Skriniar olayı açık. Birisi, sizden 3 milyon euro fazla verip alınca başarı olmaz. Osimhen farklı bir karakter. Para için Fenerbahçe'yi tercih edeceğine inanmıyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin vereceği parayı Galatasaray da verebilir" dedi.

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