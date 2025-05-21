Victor Osimhen Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor? Napoli’den açıklama geldi

Victor Osimhen (AA)

NAPOLI'DEN AÇIKLAMA

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde, Napoli kaynaklarından gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkında "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" dedi.