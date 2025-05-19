Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar
Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında boy göstereceği yeni sezonda kura çekimine 4. torbadan girecek. Galatasaray’ı grup aşamasında Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona gibi devler bekliyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Süper Lig'i zirvede tamamlayarak adını doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Galatasaray, yeni sezonda Avrupa arenasında boy gösterecek. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına direkt katılım hakkı elde ederken, dev organizasyonda karşılaşabileceği takımlar da büyük oranda netleşti.
KURA 4 AĞUSTOS'TA ÇEKİLECEK
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması öncesi oynanacak play-off turunun kura çekimi 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu turda mücadele edecek takımlar ise 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçların ardından belli olacak.
GALATASARAY 4. TORBADAN KATILACAK
UEFA'nın güncel katsayı sistemine göre Galatasaray, grup aşamasında kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Bu da temsilcimizin dev kulüplerle aynı gruba düşme ihtimalini artırıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Devler Ligi'nde sezonun ilk düdüğü temmuz ayında çalacak.
Eleme Turu: 8-9 ve 15-16 Temmuz
Eleme Turu: 22-23 ve 29-30 Temmuz
Eleme Turu: 5-6 ve 12 Ağustos
ASLAN'I BEKLEYEN MUHTEMEL RAKİPLER
Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonun son haftalarına girilirken, Galatasaray'ın grup aşamasındaki olası rakipleri de şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılıları zorlu bir kura bekliyor. İşte bugünkü tabloya göre muhtemel rakipler:
Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbon, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
- 19 Mayıs’ta noterler hizmet verecek mıi? 19 Mayıs borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?
- 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
- Sanki cebinde akrep taşıyor: Tutumluluğun kitabını yazıyor! En cimri 3 burç
- Zeka testi: Çiçeklerin arasında gizlenmiş 4 yüz nerede? 678 kişiden sadece 19'u buldu