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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 11:24 Güncelleme: 19.05.2025 11:28
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında boy göstereceği yeni sezonda kura çekimine 4. torbadan girecek. Galatasaray’ı grup aşamasında Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona gibi devler bekliyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak adını doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Galatasaray, yeni sezonda Avrupa arenasında boy gösterecek. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına direkt katılım hakkı elde ederken, dev organizasyonda karşılaşabileceği takımlar da büyük oranda netleşti.

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KURA 4 AĞUSTOS'TA ÇEKİLECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması öncesi oynanacak play-off turunun kura çekimi 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu turda mücadele edecek takımlar ise 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçların ardından belli olacak.

GALATASARAY 4. TORBADAN KATILACAK

UEFA'nın güncel katsayı sistemine göre Galatasaray, grup aşamasında kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Bu da temsilcimizin dev kulüplerle aynı gruba düşme ihtimalini artırıyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Devler Ligi'nde sezonun ilk düdüğü temmuz ayında çalacak.

Eleme Turu: 8-9 ve 15-16 Temmuz

Eleme Turu: 22-23 ve 29-30 Temmuz

Eleme Turu: 5-6 ve 12 Ağustos

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ASLAN'I BEKLEYEN MUHTEMEL RAKİPLER

Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonun son haftalarına girilirken, Galatasaray'ın grup aşamasındaki olası rakipleri de şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılıları zorlu bir kura bekliyor. İşte bugünkü tabloya göre muhtemel rakipler:

Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbon, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar
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