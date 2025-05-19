Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

Galatasaray Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaştı (AA)

KURA 4 AĞUSTOS'TA ÇEKİLECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması öncesi oynanacak play-off turunun kura çekimi 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu turda mücadele edecek takımlar ise 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçların ardından belli olacak.

GALATASARAY 4. TORBADAN KATILACAK

UEFA'nın güncel katsayı sistemine göre Galatasaray, grup aşamasında kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Bu da temsilcimizin dev kulüplerle aynı gruba düşme ihtimalini artırıyor.