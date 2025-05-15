Icardi kafaları karıştırdı! Sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, kupa zaferi sonrası paylaşımda bulundu.

ICARDI'DEN MUSLERA'YA: 1 YIL DAHA

Kupayla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Muslera'ya Icardi'den dikkat çeken bir yorum geldi. Mauro Icardi, Muslera'nın fotoğrafına yaptığı yorumda "One more year (Bir yıl daha)" ifadesini kullandı.

Muslera'nın paylaşımına Icardi'nin yorumu (Instagram)

1 YIL DAHA MI KALACAK?

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Icardi'nin bu yorumu kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bu yorumun bir temenni mi yoksa Muslera'nın 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağının işareti mi olduğu kafaları karıştırdı.