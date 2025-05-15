Süper Lig'de 36. hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile Hatayspor arasında oynanacak maç dışındaki tüm mücadeleler 18 Mayıs pazar günü 19'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan