15 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 36. hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.05.2025 11:57
ABONE OL
Süper Lig’de 36. hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile Hatayspor arasında oynanacak maç dışındaki tüm mücadeleler 18 Mayıs pazar günü 19'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör