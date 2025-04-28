Spor yazarları Galatasaray’ın farklı zaferini yorumladı: Taraftar Osimhen için kampanya yapsın

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini 5’e çıkardı. (İHA)

ÖMER ÜRÜNDÜL-TAKIMIN TEMEL DİREĞİ TORREIRA

Galatasaray, dün gece tempoyu yükseltmeden kontrollü bir oyunla rahat bir farklı galibiyetle hedefe iyice yaklaştı. Skoru garantiledikleri ana kadar oyunu domine etseler de pozisyon zenginliği yaşamadılar. Zaten ilk iki gol kornerden geldi. Üçüncü gol de Osimhen'in kendi kalitesiyle oluştu. Sonra Okan Buruk, sahaya Morata'yı aldı. O da tamamen disiplinden kopan Eyüp karşısında iki kaliteli gole imza atarak işi noktaladı.

Galatasaray'da Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Ama bana göre takımın temel direği Torreira. Bir futbolcu ancak bu kadar fayda sağlar. İki kişilik pres yapıyor. En önemli özelliği hiç pas hatası yapmıyor. Kazandığı her topu garantili arkadaşlarına ulaştırıyor. Bir de üstelik çok ilginç goller atıyor. Ben takımın en önemli hücumdaki lokomotiflerinden birinin de Barış Alper olduğu görüşündeyim. Çünkü o kuvvetli dribblinglerle bilhassa bizim ligimizde çok etkili oluyor. Sanchez de gerçekten sert ve sağlam bir oyuncu. Dün bazı pas hatası yapsa da Thiam'ı fizik farkıyla sindirdi. Arda Turan, kapasitesi çok sınırlı kadroyla bu sezon çok iyi iş başardı. Yalnız dünkü maç için söylemiyorum. Emre Mor önemli bir kanat forvet. Gerçek yerinde faydalanmak yerine neden orta sahada oynatıyor? Ben hakem Çağdaş Altay'ı sakin ve doğru kararıyla çok beğendim.

MUSTAFA ÇULCU - HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY BAŞARILI YÖNETTİ

Galatasaray'ın temposu düşük kaliteli önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Salla ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu. Torreira futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi. Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Osimhen'i izlemek ise gerçekten büyük keyif. Galatasaray vites büyütmeden öz güvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi. Çağdaş Altay'ı ligin ilk yarısında 4 maçla ara ara hatırlayan MHK, ikinci yarı ilk 4 haftada 4 maça, şu ana kadar9 karşılaşmaya vererek seriye bağladı. Hakemin sprint seviyesi düşük olduğu için Osimhen'e yaptığı faulde Melih'e göstermesi gereken sarıyı tespit edip gösteremedi. Sallai-Robin Yalçın mücadelesi nizami, penaltı yok. Sallai-Vezo pozisyonunda topa Vezo vuruyor devam kararı doğru. Sallai-Caner pozisyonunda iki oyuncunun birbirine teması var ancak ön cephe görüntüsü yok, gelen görüntüye göre penaltılık bir eylem görünmüyor. Devam doğru. Frankowski'nin Ampem'e faulünde kırmızı olmaz, sarı yeterli. Şuursuz hakem performanslarıyla kötü geçen haftada başarılı yönetimiyle alkışı hak eden Çağdaş Altay'ı kutlarım.

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ALİ ŞANSALAN SENİN HİÇ Mİ BİLGİN, İRADEN YOK!



Trabzon-Alanya maçında Ali Şansalan; çağdaş hakemlikten uzak, şuursuz bir performans sergiledi. 42'de Trabzon ceza alanı içine gelen yüksek ortada Cordova ile Mustafa kafaya çıktılar. Sekent op Visca'nın, olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Şansalan, tüy dikti penaltı verdi. Senin hiçm i iraden, yorumun, bilgin, yüreğin yok? MHK Başkanı, "Yabancı VAR'ları rencide etmeyin, uyun" diyormuş… Yahu Ali yarın MHK gider, yen-i si gelir ama sen sahalarda düdük öttürmeye devam edeceksin .69'da Sikan'ı ceza alanına yakın bölgede Lima sarıyor, sarmalıyor vet ek kol çekiyor indiriyor. Lima ihraç ama hakem çözemiyor. Hadi sağdaki savunmacıyı yakın gibi gördün, 'oyunun içinde' dedin. O zaman umut vadeden atağı önlediği için bari sarı ver. Yabancı VAR'ıyal, yerli hakemiyle galiba iş çığrından çıktı. Bunlar hakikaten şaşırmışlar.