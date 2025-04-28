Spor yazarları Galatasaray'ın farklı zaferini yorumladı: Taraftar Osimhen için kampanya yapsın
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip ligdeki 25. zaferini elde ederken sezon boyunca yalnızca 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak puanını 80'e yükseltti. Spor yazarları Aslan'ın zaferini köşelerine taşırken Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen Galatasaray taraftarının Osimhen'in bonservisinin alınması konusunda kampanya başlatması gerektiğini yazdı. Tüzemen 'Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar'
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.
DEPLASMANDA GOL YAĞMURU
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 2. dakikada Victor Osimhen'in şutunda direğe takıldı. Oyunu kontrolünde tutan Galatasaray, 29. dakikada Roland Sallai'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MORATA DEVREDE
Maçın ikinci yarısında da etkili olan "Cimbom" 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada ise Victor Osimhen'in ayağından gelen gollerle 3-0 üstünlük kurdu. Luccas Claro'nun 79. dakikada attığı gole Alvaro Morata ile 87 ve 89. dakikalarda cevap veren Galatasaray, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
CİMBOM 80 PUANDA
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Süper Lig'deki 25. galibiyetini aldı. Sezonda 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 80'e çıkardı. Eyüpspor ise 10. kez mağlup olarak 50 puanda kaldı.
BÜLENT TİMURLENK-TABELAYA BAK
Final haftalarına girilirken Okan Buruk'un kalesini gole kapatan takım hüviyetini oyuncularına ezberletmek zorunda olduğunu bilen yine Okan Buruk'un kendisiydi. Bunu Samsun ve Bodrum maçlarında başaran takım, rekor gol pozisyonuna girdiği son iç saha maçı ve farklı kazandığı kupa yarı finalinin ardından Eyüp deplasmanında oyunun dizginini elinde tutan, kontrollü oynayan ve sabırlı hücum eden taraftı. Barış Alper Yılmaz'ı aramamaları mümkün değil. Özellikle de o kanatta Yunus iyi başlamayınca ve arkasındaki Frankowski bir kez daha en zayıf halka olunca. Polonyalı neredeyse ilk yarıda ikinci sarı kartı görüp atılıyordu. Beşiktaş derbisindeki hataya düşmemek için oyuna Kaan girdi. Osimhen'i Türkiye'de tutabilecek defans oyuncusu yok. Dün Eyüp defansını da darmaduman etti. Torreira'nın orta sahada yine müthiş oyununa skorerliğini eklemesi, Lemina'nın maç boyu ayakta kalan isim olup asistlerle tabelaya katkı yapması ve elbette marka golcü Morata'nın oyunun finalindeki iki golü. Okan Buruk, 2-0'da yine maç bitti havasında çift santrfora döndüğünde ya da 3-1 sonrasında oyunun momentumu biraz olsun ev sahibine geçtiğinde yine bir tedirginlik yaratmadı değil. Ama Arda Turan'ın takımı, 4. gol öncesinde kendi kendini imha etmeyi başardı. Lig ve kupada 2 maçta 10 gol, kalan maç sayısı 5+1. Galatasaray, kalitesini ve öz güvenini sorgulayanlara 'Tabelaya bak' diyor.
LEVENT TÜZEMEN-OSIMHEN İÇİN KAMPANYA YAPILSIN
G. Saray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi, Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkânlar zorlanmalı ve Osimhen, G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu. Nijeryalı yıldız, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor. Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar! G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır. Sallai'nin attığı gol öncesi kazanılan kornerde Osimhen var, ön direkte kafayı vuran yine Osimhen'di. Torreira'nın golünde de pozisyonun yaratılışına yine Osimhen imza attı. Kendi golünde ise pozisyonu yoktan yarattı, topu önüne mükemmel aldı, sonra da gol olan darbeyi yaptı. Okan Hoca'nın çok pas hatası yapan ve Ampem karşısında çaresiz kalan sarı kartlı Frankowski'yi çıkarıp, Kaan Ayhan'ı alması doğru hamleydi. Torreira, Lemina ve Davinson oyundan hiç kopmadı. Hem doğru pozisyon aldılar hem de ikili mücadelelerde kazandılar. Sallai çalışkanlık ve mücadele ile öne çıktı. Son vuruşlarda dikkatli olsa skora daha fazla katkı yapardı. Fedakârca oynayan Yunus hücumda G.Saray'a çok destek verdi, bir topu da direkten döndü. G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan Hoca'nın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL-TAKIMIN TEMEL DİREĞİ TORREIRA
Galatasaray, dün gece tempoyu yükseltmeden kontrollü bir oyunla rahat bir farklı galibiyetle hedefe iyice yaklaştı. Skoru garantiledikleri ana kadar oyunu domine etseler de pozisyon zenginliği yaşamadılar. Zaten ilk iki gol kornerden geldi. Üçüncü gol de Osimhen'in kendi kalitesiyle oluştu. Sonra Okan Buruk, sahaya Morata'yı aldı. O da tamamen disiplinden kopan Eyüp karşısında iki kaliteli gole imza atarak işi noktaladı.
Galatasaray'da Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Ama bana göre takımın temel direği Torreira. Bir futbolcu ancak bu kadar fayda sağlar. İki kişilik pres yapıyor. En önemli özelliği hiç pas hatası yapmıyor. Kazandığı her topu garantili arkadaşlarına ulaştırıyor. Bir de üstelik çok ilginç goller atıyor. Ben takımın en önemli hücumdaki lokomotiflerinden birinin de Barış Alper olduğu görüşündeyim. Çünkü o kuvvetli dribblinglerle bilhassa bizim ligimizde çok etkili oluyor. Sanchez de gerçekten sert ve sağlam bir oyuncu. Dün bazı pas hatası yapsa da Thiam'ı fizik farkıyla sindirdi. Arda Turan, kapasitesi çok sınırlı kadroyla bu sezon çok iyi iş başardı. Yalnız dünkü maç için söylemiyorum. Emre Mor önemli bir kanat forvet. Gerçek yerinde faydalanmak yerine neden orta sahada oynatıyor? Ben hakem Çağdaş Altay'ı sakin ve doğru kararıyla çok beğendim.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY BAŞARILI YÖNETTİ
Galatasaray'ın temposu düşük kaliteli önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Salla ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu. Torreira futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi. Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Osimhen'i izlemek ise gerçekten büyük keyif. Galatasaray vites büyütmeden öz güvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi. Çağdaş Altay'ı ligin ilk yarısında 4 maçla ara ara hatırlayan MHK, ikinci yarı ilk 4 haftada 4 maça, şu ana kadar9 karşılaşmaya vererek seriye bağladı. Hakemin sprint seviyesi düşük olduğu için Osimhen'e yaptığı faulde Melih'e göstermesi gereken sarıyı tespit edip gösteremedi. Sallai-Robin Yalçın mücadelesi nizami, penaltı yok. Sallai-Vezo pozisyonunda topa Vezo vuruyor devam kararı doğru. Sallai-Caner pozisyonunda iki oyuncunun birbirine teması var ancak ön cephe görüntüsü yok, gelen görüntüye göre penaltılık bir eylem görünmüyor. Devam doğru. Frankowski'nin Ampem'e faulünde kırmızı olmaz, sarı yeterli. Şuursuz hakem performanslarıyla kötü geçen haftada başarılı yönetimiyle alkışı hak eden Çağdaş Altay'ı kutlarım.
***
ALİ ŞANSALAN SENİN HİÇ Mİ BİLGİN, İRADEN YOK!
Trabzon-Alanya maçında Ali Şansalan; çağdaş hakemlikten uzak, şuursuz bir performans sergiledi. 42'de Trabzon ceza alanı içine gelen yüksek ortada Cordova ile Mustafa kafaya çıktılar. Sekent op Visca'nın, olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Şansalan, tüy dikti penaltı verdi. Senin hiçm i iraden, yorumun, bilgin, yüreğin yok? MHK Başkanı, "Yabancı VAR'ları rencide etmeyin, uyun" diyormuş… Yahu Ali yarın MHK gider, yen-i si gelir ama sen sahalarda düdük öttürmeye devam edeceksin .69'da Sikan'ı ceza alanına yakın bölgede Lima sarıyor, sarmalıyor vet ek kol çekiyor indiriyor. Lima ihraç ama hakem çözemiyor. Hadi sağdaki savunmacıyı yakın gibi gördün, 'oyunun içinde' dedin. O zaman umut vadeden atağı önlediği için bari sarı ver. Yabancı VAR'ıyal, yerli hakemiyle galiba iş çığrından çıktı. Bunlar hakikaten şaşırmışlar.
AHMET ÇAKAR- HAGI'DEN SONRA EN İYİSİ
Galatasaray düşük vitesle oynadı ama rahat kazandı. Şurası kesin ki adamlık, profesyonellik, kalite anlamında Osimhen, Galatasaray tarihindeki Hagi'den sonra en değerli isim. Kendini yırtıyor. Oyuncuları fişekliyor, kendi ceza sahasından top çıkartıyor ve pek tabii ki hem asist yapıp hem de gol atıyor. Eyüpspor daha iyi başladı. Defansın arkasına attığı toplarla fazla pozisyon bulmasalar da Galatasaray'ı kısmi zorladılar. Ta ki bu sezonun en iyi duran top kullanan takımı olan Galatasaray'ın golü geldi. Kornerde Osimhen yükseldi, kafayı vurdu, arka direkte de Sallai tamamlayıp takımını öne geçirdi. İkinci yarının hemen başında da son haftaların golcü ismi Torreira ikinci golü atıp Eyüp'ün tüm direncini yok etti. Sonra Osimhen sahneye çıktı. Zaten hep sahnedeydi ama Galatasaray'ın 3. golündeki topu alışı, rakibin üzerinden kaldırışı, dönüşü ve vuruşu tam bir süper star hareketi. Maç biterken de İspanyol Milli Takımı'nın direkt santrforu ama ne garip Galatasaray'ın yedek gücü Morata da gollerini atıverdi. Sonuç olarak Galatasaray riske etmeden, fazla pozisyon vermeden artık kazanmayı başarabiliyor. Paldır küldür oynamıyor, rakibine az pozisyon veriyor ve hedefe devam ediyor.
Gelelim hakeme; bir iki hata yaptı. Örneğin Osimhen'e soldan giderken yapılan faülü görmedi. Görse sarı kartı da vermiş olurdu. Ve gelelim Türk hakemliğine bakışımıza; Caner bir kornerde rakibini çekip itiyor. Aynısı haftalar önce Skriniar'a yapılmıştı. Orada penaltı verildi. Ama dün gece penaltı verilmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 19 ne zaman çıkacak, tarihi belli oldu mu? iOS 19 güncellemesi hangi modellere gelecek?
- Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Meteoroloji 28 Nisan hava durumu | Fırtına alarmı verildi: Günlerce sürecek, en kuvvetlisi geliyor! İstanbul, Çanakkale, Bursa…
- Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?
- Optik İllüzyon Testi: Sadece yüzde 1'lik bir kesim bu gizli 44'ü bulabiliyor
- A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...
- İstanbul'da bugün okul var mı yok mu? 28 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?
- Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç tarihi 2025 | Anadolu Üniversitesi Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Nisan ayı enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı
- Bursluluk sınavı A-B-C-D KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2025 İOKBS sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- LGS 2025 sınav takvimi | LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Giriş belgesi erişem açıldı mı?